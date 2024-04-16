自由廣場》（北社評論）紅色滲透的認知霸凌

◎ 黃維富

脫離不用擔心談論「蔣總統」選舉的白色恐怖已久，台灣社會已緩步走在自由民主的大道上，然近幾年來卻橫出一個紅色滲透的認知霸凌，以扭曲人們對事實的認知，蠱惑一些台灣人誤認中國強大到台灣絕對無法抗衡，而且中國人民生活沒那麼慘絕人寰，被中國統治也沒什麼不好，實在是令人擔憂台灣自由民主的未來走向。

紅色滲透認知霸凌的訊息來源就是中國和其同路人，內容真假混淆，並包括中國是世界第二大經濟體，很快就可超越美國，國防軍事強大到台灣聯合民主陣營也無法抵抗等超大量的訊息，藉由在台或國際協力者或組織，將上述訊息在抖音、小紅書等影音平台傳送，並引用到網路論壇上討論推播，再由親中的媒體改寫成新聞傳播。若其他媒體反射式的跟進報導時，則可引發社會的大量討論，再引到LINE、FB…等社群平台，放大訊息，以完成紅色滲透認知霸凌的初期作業，目標在扭曲人們對事實的認知。

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認知霸凌的典型方法：談到政治問題時，如薪水及退休金等，他可以說台灣人民薪水及退休金太低，民不聊生，但不准你提出中國大學畢業生及勞工超大量失業，現職人員薪水被降薪或欠薪，大部分人民的退休金過低，有人的醫保金被中國政府苛扣或挪用等淒慘現況。當他發現無法扭曲或不讓團體成員觸及你的事實認知時，在手段上就會提出不要講政治，並利用情緒勒索宣稱談政治會傷害親友同學間的感情或友誼，要你閉嘴，讓平日不關心公共議題的親友同學們被認知霸凌而扭曲對事實的認知。

對付紅色滲透的認知霸凌的問題，在法律層面需盡速制訂和美國「外國代理人登記法」相仿法律，以減少並易於辨認紅色滲透認知霸凌訊息的來源及內容。在霸凌執行面，對那些自己可以談政治，別人不得心平氣和地討論的人，可以委婉的指出他的雙重標準及情緒勒索的內涵。對於訊息本身，可提出證據指出哪些是假訊息，不合邏輯推論及非事實的部分，以供親友同學們參考建立基於事實的認知。

台灣人為了爭取民主自由人權，在前輩流血流汗，甚至犧牲生命下，總算走在民主的大道上，但基於事實的認知是施行自由民主及人權法治的基礎，要捍衛台灣民主，務必消弭紅色滲透的認知霸凌。

（作者為台灣北社理事）

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