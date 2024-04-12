晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》藍白「藐視國會罪」違憲

2024/04/12 05:30

◎ 黃帝穎

藍白立委以「國會改革之名」，擬增訂「藐視國會罪」，對拒絕到立法院或說謊的官員及人民課予刑責，但藍白的「藐視國會罪」不但不符美國法精神，更有違憲疑慮。

現行憲法的五權設計，已經把彈劾官員等究責機制劃分給監察權，因此大法官釋字第三二五號解釋文就揭示「憲法之五院體制並未改變，原屬於監察院職權中之彈劾、糾舉、糾正權及為行使此等職權，依憲法第九十五條、第九十六條具有之調查權，憲法增修條文亦未修改，此項調查權仍應專由監察院行使。」，因此，立法院若強化調查權，並取回究責官員之權，筆者支持修憲廢除監察院，否則立法院擅自修法擴權，恐生牴觸權力分立原則的違憲問題。

尤其甚者，藍白的「藐視國會罪」是要對「官員及人民」都加諸刑責，但大法官解釋第五八五號解釋已明白指出「立法院調查權行使之方式…必要時並得經院會決議，要求與調查事項相關之人民或政府人員，陳述證言或表示意見，並得對違反協助調查義務者，於科處罰鍰之範圍內，施以合理之強制手段」，大法官解釋憲法明確指出立法院僅有「科處罰鍰」手段，但藍白「藐視國會罪」卻擅自上綱到對人民「判刑入獄」，當然違憲。

再者，藍白提出「藐視國會罪」，立法理由都引用美國法例，卻刻意忽略美國「正當法律程序」與「大陪審團」制衡的民主要求。

美國國會聽證的偽證處罰，究責對象確實包括官員和人民，但藐視國會罪並非國會決議就成立。民主國家要求「權力制衡」與「正當法律程序」，因此美國國會若認定行為人藐視國會，法定程序「需移送司法部大陪審團」，由「大陪審團」把關並制衡國會的判斷。

公民隨機選任組成的「大陪審團」，可以否定國會藐視國會罪的認定，決定不起訴行為人，這就是「權力制衡」，也是民主美國賦予人民「正當法律程序」的保障。

但藍白版「藐視國會罪」只見擴權，刻意忽略美國「正當法律程序」及「大陪審團」制衡的民主要求，顯不符美國法精神，更有違憲問題。

（作者是律師）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書