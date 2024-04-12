自由廣場》藍白「藐視國會罪」違憲

◎ 黃帝穎

藍白立委以「國會改革之名」，擬增訂「藐視國會罪」，對拒絕到立法院或說謊的官員及人民課予刑責，但藍白的「藐視國會罪」不但不符美國法精神，更有違憲疑慮。

現行憲法的五權設計，已經把彈劾官員等究責機制劃分給監察權，因此大法官釋字第三二五號解釋文就揭示「憲法之五院體制並未改變，原屬於監察院職權中之彈劾、糾舉、糾正權及為行使此等職權，依憲法第九十五條、第九十六條具有之調查權，憲法增修條文亦未修改，此項調查權仍應專由監察院行使。」，因此，立法院若強化調查權，並取回究責官員之權，筆者支持修憲廢除監察院，否則立法院擅自修法擴權，恐生牴觸權力分立原則的違憲問題。

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尤其甚者，藍白的「藐視國會罪」是要對「官員及人民」都加諸刑責，但大法官解釋第五八五號解釋已明白指出「立法院調查權行使之方式…必要時並得經院會決議，要求與調查事項相關之人民或政府人員，陳述證言或表示意見，並得對違反協助調查義務者，於科處罰鍰之範圍內，施以合理之強制手段」，大法官解釋憲法明確指出立法院僅有「科處罰鍰」手段，但藍白「藐視國會罪」卻擅自上綱到對人民「判刑入獄」，當然違憲。

再者，藍白提出「藐視國會罪」，立法理由都引用美國法例，卻刻意忽略美國「正當法律程序」與「大陪審團」制衡的民主要求。

美國國會聽證的偽證處罰，究責對象確實包括官員和人民，但藐視國會罪並非國會決議就成立。民主國家要求「權力制衡」與「正當法律程序」，因此美國國會若認定行為人藐視國會，法定程序「需移送司法部大陪審團」，由「大陪審團」把關並制衡國會的判斷。

公民隨機選任組成的「大陪審團」，可以否定國會藐視國會罪的認定，決定不起訴行為人，這就是「權力制衡」，也是民主美國賦予人民「正當法律程序」的保障。

但藍白版「藐視國會罪」只見擴權，刻意忽略美國「正當法律程序」及「大陪審團」制衡的民主要求，顯不符美國法精神，更有違憲問題。

（作者是律師）

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