自由廣場》建構打詐專法 刻不容緩

◎ 羅承宗

在當前高度資訊社會，如何針對跨國大型社群平台進行妥善治理，已成為各民主國家無法迴避的課題。而盤點經緯萬端的施政項目，如何確保大多數良善網路使用者與數位網路與傳播業者，不受詐騙犯罪危害，又是箇中關鍵。

回顧過去幾年來，儘管政府用了很多氣力、向國民宣揚各種打詐作為。但是這些政令宣導式訊息，很難廣泛傳達於眾。然而，只要每日打開國人習慣使用的臉書，舉目所見假的邱正宏醫師賣減肥藥、假的吳明珠醫師兜售抗皺霜、假的謝金河董事長拉群傳授存股賺大錢、假的夏韻芬主持人分享炒股筆記。而這些詐騙訊息之所以能迅速廣為傳遞，則是拜社群平台收取報酬，接受詐騙集團所下的廣告推播所致。從犯罪心理學的破窗理論(Broken windows theory)分析，正由於社群平台詐騙廣告在欠缺法律管制下，沒有受到即時且明快地阻止或導正，才釀成今日國民對政府網路打詐不力的高度怨言。

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本月初，行政院召集通傳會、數發部、金管會、法務部等各打詐主責部會，積極研擬打詐專法，令人欣慰。惟藉此契機，筆者想提醒當局的是，在浩大無垠的網路社群平台裡，進行犯罪者固然是如鬼魅般的行為人。但能讓虛假訊息廣宣於眾者，卻是特定那些「拿錢辦事」的社群平台公司。基此，歐盟數位服務法也是秉持分級管理意旨，要求大型境外平台落地納管。衷心期盼未來數個月裡朝野能摒除黨派對立，勇於師法歐盟與英國法制，建構良善的平台治理規範，俾妥善治理網路詐騙亂象。

（作者為台灣國家聯盟決策委員、南臺科技大學財經法律研究所特聘教授兼所長）

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