自由廣場》馬英九卸任八年還要派八名隨扈？

◎ 黃秀梨

前總統馬英九近日率團訪問中國，四日馬英九於陝西省參加甲辰年清明公祭軒轅黃帝典禮，馬英九表示，「希望我們來自台灣的年輕人，要更加牢記中華文化與中華民族的根源，以及身為炎黃子孫的驕傲。」

馬英九要如何講是他的言論自由，但他這種表現且已經卸任將近八年，竟然還想要八名隨扈？

請繼續往下閱讀...

貴報曾報導，前總統馬英九的卸任禮遇八年期限將於五月屆滿，有消息指馬英九方面向警方探詢卸任後維安事宜時，曾問及申請「八名隨扈」，以及安排「駐地」等問題；馬英九基金會執行長蕭旭岑表示，警政署有來了解未來維安情形，雙方討論各種可能方案，但並未有任何結論。

依據卸任總統、副總統禮遇條例，卸任總統享有供應安全護衛八人至十二人，必要時得加派之。禮遇之有效期間與其任職期間相同，任職四年就禮遇四年，任職八年就禮遇八年，以馬英九任總統八年而言，卸職滿八年後，馬的禮遇就自動消失，自然不能再要求為他派遣安全護衛，但馬可能另循「中央政府機關首長及特定人士安全警衛派遣作業規定」管道，以「特定人士」身分要求派給安全警衛，如果屆時政府仍依其要求派出大量安全警衛，甚至還租屋安排駐地，那就實在是令人瞠目結舌了。

（作者是退休高中教師）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法