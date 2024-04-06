自由廣場》耿爽的落井下石

◎ 莊博文

花蓮發生芮氏規模7.2地震，有超過48國領袖、政要對台灣表達慰問及援助意願。與此同時，中國常駐聯合國代表團副代表耿爽，卻在聯合國安理會突襲發言，「代替」台灣感謝國際社會的關懷，引來我外交部嚴正譴責，斥中國利用台灣震災在國際進行認知作戰的無恥行徑。

筆者見相關新聞，也是氣憤難消，卻在社群媒體讀到一位日本「X」友（原為Twiitter，現改名為「X」）的發文，心情才轉好。作者的原文(https://twitter.com/KojiHirai6/status/1776026347883892802)寫著:独立国家である台湾で起きた地震へのお見舞いに謝意を示す中国は、もうろくしたようだ。台湾は独立した国。日本政府が、ハワイで起きた地震へのお見舞いに謝意を示すようなもの。

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筆者簡單翻譯︰（獨立的國家）台灣發生地震之後，中國代為向國際社會的慰問表達謝意，就像是一個老番顛才會做的事情。台灣本身已經是獨立的國家，中國的行為，就好比夏威夷發生地震後，日本代替美國政府感謝世界各國慰問的意思。

台灣內部也有「憲法專家」聲稱，根據中華民國憲法，台灣地區和大陸地區都屬於中華民國的領土云云，假如未來大陸地區不幸發生地震(當然希望最好不要啦)，若國際社會有提供任何協助或捐款的話，則前述的「憲法專家」也應效法耿爽，代中華民國大陸地區的人民向國際表達感謝，這樣才對吧？

（作者是軟體工程師）

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