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自由廣場》習近平老朋友乎？

2024/04/03 05:30

◎ 盧正邦

「我的朋友胡適之」當年是被引用來挖苦愛炫的淺薄人的話，馬不過在九年前見過習一次面，馬英九辦公室居然「老朋友」朗朗上口，有什涵涵意？

首先，馬辦用字非常不嚴謹，自作多情，猶為輕忽。其次，不懂「士大夫無私交」的古訓。再來，更重要的，根本不了解共產黨人的秉性：

開宗明義，共產黨人信奉「唯物論」，認為人的思維及心緒完全取决於客觀事物，不存在獨立的自發性。對他們而言，人的理性、感性完全會因情勢變更而變；是故「朋友」只是一時利害之交，難得是「老」，馬辦予習近平的此一稱謂著實不妥。

列寧說共產黨人是特殊動物，毛澤東說世界上沒有無緣無故的愛，也沒有無緣無故的恨，都反映出這種唯物論思維。習近平作為當今中國乃至世界的首號共產黨人，對馬辦的扭揑作態當不會真心領情。

進而將唯物論放言於政治，例如中共之振振有辭謂中英聯合聲明是失效的歷史文件，香港一國兩制五十年不變承諾的變卦，堪足證明中共一貫言而無信，且毫不自覺。與共產黨人談誠信，他絕對只會當你是所謂小資產階級的温情泛道德論者。馬英九不久前公開聲稱「習近平可信」，實屬天大笑話。

更有甚者，馬英九依錯誤的理解再度訪中，理論上有可能置馬個人於危境。刑法第一○四條規定：通謀外國或其派遣之人，意圖使中華民國領域屬於該國或他國者，處死刑或無期徒刑。前項之未遂犯罰之。預備或陰謀犯第一項之罪者，處三年以上十年以下有期徒刑。

馬今次訪中之行，若只是他個人不涉政治之旅，當然事屬平常無可議。但他必不止於此，而必將會晤中共各級幹部，乃至「老朋友」習近平，大談兩岸「和平統一」之道，事情非同小可，是否觸犯第一○四條，並非不可能。馬英九必辯稱中共非外國，遊走文字訓詁，然法界非不可持異議，另作解釋。

馬英九近些年的路愈走愈偏鋒。當初他矢言六四不平反，兩岸無法談，現在的他呢？一句也不敢非議中共，對他出生地香港的遭遇，也不表一絲同情。說到最後，此時的馬英九，心中怕已不在乎

台灣這塊地和這裡的人，他滿心討好中共，為他個人所謂的歷史功業盲目追求新標章。

（作者是美國律師）

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