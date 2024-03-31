自由廣場》為鍾沛君加油 為大法官按讚

◎ 石爾雅

台北市議員鍾沛君遭名嘴朱學恆強吻，一審認定朱學恆對鍾強制猥褻行為，判刑一年兩個月。鍾沛君強調，事實只有一個，司法終有正義。她知道這判決恐怕還不是這場奮鬥的終點。民事求償，她也會繼續堅持。並希望這個小小勝利能為受過委屈的所有靈魂帶來勇氣與希望。

真心為鍾沛君議員能夠申張正義感到高興，但也為她所說，「給所有受過委屈的靈魂勇氣與希望」感到有些難過，因為許多這種性犯罪案件，不是都有證據或證人可以證明的，甚至，之前也常在新聞看到，許多案件過了法律追訴期，導致有些受害人還在兒童時期受害，在長大之後，想要對加害人提告，卻已經超過期限，被本應該為民眾申張正義的法院拒絕，只能把悲傷跟委屈含淚吞下，繼續抱著傷痛而活。

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之前每次看到這些案件，都感到內心非常抑鬱。前幾天，看到媒體報導，憲法法庭受理了民國94年之前發生的一件metoo案，認為不准當年孩童在長大後對超過追訴期的加害人提告，有違反憲法的爭議。

這對有不幸遭遇的人來說，真是無比重要，我們很需要這樣的支持與鼓勵。因為，逾期提告，絕非受害人的錯，為何要讓受害人承擔再次的傷害？

兒童被性侵猥褻，往往需要許多年才能勇敢踏出那一步，若這時卻又受到追訴期限制，既不公平更大違正義，大法官總算聽到受害小朋友的聲音，首次為他們打開正義之門。

真心為大法官按讚，也為那些為了自身權益而努力不懈的人深深一鞠躬，謝謝你們，為我們點亮一盞燈。

（作者是研究生）

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