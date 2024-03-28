自由廣場》石綿瓦風化剝落的致病危害

◎ 鄭雅文、張弘潔、黃怡翎

石綿來自天然礦石，在一九二○年代被發現實用性後大量開採，全球石綿消耗量快速上升。直到一九七○年代，石綿粉塵被醫學界確認有高度致癌性，開始受到管制。一九八○年，丹麥宣布全面禁用，為全球首例；歐盟在一九九八年宣布全面禁用；台灣則在二○一八年一月全面禁用，與丹麥相較，整整晚了卅八年。

石綿暴露可分為三波：第一波發生於開礦採礦階段，第二波發生於產品製造階段，第三波則發生在石綿物質的使用及拆除階段。台灣老舊社區很常見的石綿浪板、石綿屋瓦，大都有四、五十年歷史，普遍老舊破損，目前進入拆除期。

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完整而未受破壞的石綿建材，並不會有粉塵暴露問題，但若被破壞或自然風化，仍可能造成原本包覆在水泥材質中的石綿纖維飛散。拆除業勞工首當其衝，需要更積極的保護。至於社區民眾，若居住社區有民宅出現石綿建材破損，雖然石綿粉塵暴露量可能很低，但仍可能存有健康風險。日本在二○○五年也曾揭露一家製造石綿水泥管的工廠，在過去「十年間有五十一名員工死於罕見的惡性間皮瘤」，因粉塵飄散到空氣中，使得廠區方圓兩公里的居民，也有卅多名罹患惡性間皮瘤。

環境部去年爭取到十六億補助款，透過各地方環保局，提供有需要清運石綿廢棄物的民眾申請，若發現有違規棄置石綿建材廢棄物，也有最高一○○○萬元罰鍰，旨在預防石綿帶來的健康風險危害。唯補助措施有兩點可以改善。其一，多數民眾不知此資訊，政府須多加宣傳，使人民了解政府的補助，並增加民眾對石綿的風險意識。其二，此補助並不包括拆除，民眾須自行找業者拆除，但民眾如何找到專業的業者進行拆除，以避免飄散？建議環保局能有認證的石棉拆除工程業者資訊，提供給民眾。

更需要關注的是，民眾發現鄰居放任老舊石綿建物不處理，任由屋瓦碎片散落社區，甚至掉入自己的生活空間，這時該怎麼辦？目前並無明確機制。日前有民眾向地方環保局通報，卻被告知，環保局無法針對民宅或散落至社區空間的石綿碎瓦進行清除。

環境部指出，目前全國約有廿四萬棟建築物屋頂含石綿建材。居住於破損石綿建物旁邊的民眾感受到健康威脅，地方環保單位應積極協助。建議建立社區石綿廢棄物的通報機制或提醒通知，並在民眾通報後積極協助，要求有顯著石綿建材破損的民宅限期改善並提供協助。社會大眾也應重視此問題，對各地政府加以監督。

（作者依序是台大健康政策與管理研究所教授、助理教授、台灣職業安全健康連線執行長）

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