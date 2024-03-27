自由廣場》（鏗鏘集）海地狀況，失控政治

◎ 李敏勇

海地移民美國從事護理工作的女詩人蘇茲．巴蓉（S.Baron），感嘆母國狀況，在〈他們說〉的詩寫著「他們說／人的血／豐富了心靈／假使真的這樣／假使真的這樣／我的朋友們／稻米小米雜糧／在海地／應該是／充裕的」。其實不然，海地幾乎陷入無政府而且貧瘠狀況。

海地原是西班牙殖民地，後來割讓給法國。因歐洲殖民帶來的天花流行病，印地安原住民滅絕，法國從非洲引進大量黑奴成為主要人口，後來奴隸起義，成為是第一個以非裔黑人為主早早在加勒比海地區獨立的中美洲國家。與相鄰的多明尼加相比，海地政治不安定，經濟相對落後。未建立有效民主機制，多災多難。

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大航海時代，歐洲帝國殖民擴張。美國是英殖民者在地獨立，大英帝國的殖民地也紛紛獨立，大多是民主國家。西班牙、葡萄牙、法國在美洲的殖民地獨立後，民主發展相對遜色。觀察殖民地獨立後的國家民主化，英國的法治遺產相對較佳。看看印度、新加坡、前香港之優於其他，就可了解。

獨裁引發的不安定往往破壞獨立價值，甚至比被殖民更惡劣。許多標榜解放的革命，野心家的權力慾望形成另類災難，政治不安定，影響經濟發展，惡性循環。由於習慣了被殖民，解放的意義常成為爭權奪力的政治任恣。一些新興獨立國家，作自己的主人卻沒有適格主人的樣子。

一八○四年獨立的海地，經歷約百位統治者，政變頻繁不已，地震頻傳。經濟、政治、幫派的三重危機使她與拉丁裔為主的鄰國多明尼加宛如天壤之別。這兩國分據西班牙島西東兩邊，多明尼加一八二一年脫離西班牙獨立，九個月後就被法屬海地併吞，再於一八四四年獨立。兩國人口都一千多萬，但多國與海地的GDP約為一萬美元與兩千美元之比。海地人尋求流亡多明尼加，對照從前併吞多明尼加，不勝唏噓。

台灣曾被清國割讓給日本，經五十年後在祖國的迷惘中成為中華民國類殖民地。中華民國號稱亞洲第一個民主共和國，但一九一二年成立後從未穩定。一九二八年真正統一至一九四九年被中華人民共和國取代，只有廿一年。流亡或說遷佔台灣之後才穩定，迄今七十多年。黨國化戒嚴專制長時期，經寧靜革命新世紀轉型為中華民國台灣，但新國家面臨中國威脅及流亡殖民意識杯葛，尚未正常化。失控的政治，彷彿發展的陰影。生活在台灣，走在民主之路的人們，看看中國，看看世界，要引以為鑑！

（作者是詩人）

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