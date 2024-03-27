自由廣場》（林保華專欄）馬英九愚人節出訪中國

馬英九宣布四月一日愚人節前赴中國，這個日子當然是中共定下的，喫馬英九的豆腐，讓馬還未成行就先被「愚化」。英國《經濟學人》稱馬英九為「笨伯」，中國也有類似看法，馬自己這次也欣然接受，如此「三結合」共識實在罕見。

馬英九去年已「回鄉」祭祖，這次是「回國」祭祖，拜祭神話人物的黃帝。馬英九藉此拜祭投共，讓我想起當年的張國燾。張是中共創黨元老，長征途中，毛澤東的中央紅軍與張的四方面軍在四川會師，毛軍人少勢弱，張軍人強馬壯，毛身為中央軍委第一號人物，深怕被張吞併，於是製造了張國燾搞分裂的謠言與事件；毛到了陝北後，更以打通國際路線為名，將張的精銳部隊派去遠征新疆，在貧瘠的河西走廊，借國民黨馬家軍的回民騎兵消滅這支部隊。於是在延安開了對張國燾的批鬥會議，張遂在一九三八年四月，以陝甘寧邊區政府代理主席身份到西安拜祭黃帝時趁機投奔國民黨，成為中共的叛徒、特務。如今馬英九在台灣失勢，也藉拜祭黃帝投共，真是異曲同工。

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馬英九的心理狀態我很理解，當年我在印尼也非常嚮往「祖國」的歷史文化，以做一個中國人為榮。但在中國生活廿多年，連做一個正常人過活都很困難時，悠久歷史文化、壯麗山河景色有何屁用？一九八○年代我在香港《信報》當編輯時，民主派團體「匯點」領導人之一的劉迺強（艾凡）在他的專欄撰文鼓吹回歸，他甚至說，即使將來中共對承諾食言，也要支持回歸，誰叫自己是中國人。後來中共賞賜他一個全國政協委員職務，可惜他早死，沒有享受到如今萬馬齊喑的「幸福」生活。

國民黨最會在中共需要他們的時候去效勞，這才好顯示他們有被中共利用的價值。夏立言是馬英九的人，不是朱立倫的人，這方面做得更出色，接著則是馬英九出馬了。

如今大家應該恍然大悟，北京兩會期間，突然要求香港儘速完成《維護國家安全條例》的立法，出席兩會的香港立法會議員立即趕回香港，週末假期也趕工，原來就是要配合馬英九的拜祭黃帝。這是一場面對香港、台灣與全球的統戰大戲，馬英九是最佳配角。正值全球在譴責這個國安條例時，台灣居然有一隻「香港腳」不但毫不譴責，甚至把臭腳伸進「祖國」表示支持！

這對台灣人民當然是挑戰，連馬英九都接受香港的《維護國家安全條例》，下一步不就指向台灣嗎？為此，習近平應該會接見馬英九，甚至在西安，將統戰大戲演的淋漓盡致，以獎勵馬英九的耿耿忠心。當共產黨的自己人都不能相信時，馬英九的愚忠正是習近平此刻最需要。

（作者林保華是資深時事評論員）

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