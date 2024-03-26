晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》（鏗鏘集）小學生吵架的水準

2024/03/26 05:30

◎ 王景弘

美國律師行業有一個秘訣，法律對你有利就訂法律，事實對你有利就擺事實，既無法律又無事實，就拍桌子。藍白選輸了，也學這一套，拍桌子比大聲。

但這些人更不成器，把議論國家大事的殿堂，當小學生吵架的園地。小朋友還不懂法律，不辨事實，胡言亂語不必負責任，這叫兒戲。

憲政、法治不能兒戲。美國總統國情咨文，憲法明文規定，但最初一百年都是書面報告，直到威爾遜總統才親至國會演說，但並非受質詢，在野黨可以指派議員，會後在場外提出回應。

藍白立委既沒有法律可依據，也沒有事實可壯膽，只知咆哮，要淩駕憲法，還自我膨脹「法學素養」，只有她一言獨斷可以為天下法。

這種天才「學者」發明政務官到國會備詢，是上對下的質詢；她的同黨不但要求總統到立法院報告，還要配合他們演出「即問即答」的脫口秀。國民黨議事老將都不能苟同法學權威與藍白立委的見解。

民主制度源自英國，其內閣制由國會多數黨領袖出任首相，在國會政策「辯論」，針鋒相對，不是什麼上對下。

依照贏者全拿的規則參選，選輸了就想改規則，喊要搞「聯合政府」。柯白黨靠政黨票比例分配，已經撈到八席，還想插手行政部門，不怕蒙上分贓惡名。

贏者全拿負全責，輸者當監督，民進黨已四度執政，內閣政務官並非全是同黨。陳水扁第一任閣揆是國民黨員，之後國防部長、退輔會主委等，屬民進黨的如鳳毛麟角，沒有聯合政府之名卻有聯合他黨之實。

藍白失去舞台，還喊修憲層次的總統選舉「二輪」制，要選到過半數才算有「民意」。民主憲政是百年大計，需要長期實驗與觀察，不是可以隨興修改的雜耍劇情。藍白立委還不脫童言無忌的小朋友吵架程度。

（作者為資深新聞工作者）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

編輯精選

政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書