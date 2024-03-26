自由廣場》（鏗鏘集）小學生吵架的水準

◎ 王景弘

美國律師行業有一個秘訣，法律對你有利就訂法律，事實對你有利就擺事實，既無法律又無事實，就拍桌子。藍白選輸了，也學這一套，拍桌子比大聲。

但這些人更不成器，把議論國家大事的殿堂，當小學生吵架的園地。小朋友還不懂法律，不辨事實，胡言亂語不必負責任，這叫兒戲。

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憲政、法治不能兒戲。美國總統國情咨文，憲法明文規定，但最初一百年都是書面報告，直到威爾遜總統才親至國會演說，但並非受質詢，在野黨可以指派議員，會後在場外提出回應。

藍白立委既沒有法律可依據，也沒有事實可壯膽，只知咆哮，要淩駕憲法，還自我膨脹「法學素養」，只有她一言獨斷可以為天下法。

這種天才「學者」發明政務官到國會備詢，是上對下的質詢；她的同黨不但要求總統到立法院報告，還要配合他們演出「即問即答」的脫口秀。國民黨議事老將都不能苟同法學權威與藍白立委的見解。

民主制度源自英國，其內閣制由國會多數黨領袖出任首相，在國會政策「辯論」，針鋒相對，不是什麼上對下。

依照贏者全拿的規則參選，選輸了就想改規則，喊要搞「聯合政府」。柯白黨靠政黨票比例分配，已經撈到八席，還想插手行政部門，不怕蒙上分贓惡名。

贏者全拿負全責，輸者當監督，民進黨已四度執政，內閣政務官並非全是同黨。陳水扁第一任閣揆是國民黨員，之後國防部長、退輔會主委等，屬民進黨的如鳳毛麟角，沒有聯合政府之名卻有聯合他黨之實。

藍白失去舞台，還喊修憲層次的總統選舉「二輪」制，要選到過半數才算有「民意」。民主憲政是百年大計，需要長期實驗與觀察，不是可以隨興修改的雜耍劇情。藍白立委還不脫童言無忌的小朋友吵架程度。

（作者為資深新聞工作者）

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