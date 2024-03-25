晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》地震與核電廠 日本反思延役議題

2024/03/25 05:30

◎ 陳冠霖

日前日本茨城縣發生規模五．三地震，震度不算太大，然而日媒十分關心在震源附近的東海第二核電站的安全。該核電廠僅一個反應爐，且從三一一後就沒再運作了。

東海第二核電站建於一九七八年，與我國核一廠同年服役，該廠跟核一廠還有高度類似處，它是日本首都圈唯一的一座核電廠。在二○一八年中旬，該廠被日本原子能規制軌原會批准重新啟用，巧合的是，重啟時間剛好也是啟用四十週年，延役申請提交出去，在同年底的期限內就取得了延役廿年的許可。

然而重啟跟延役計畫並不順利，由於半徑卅公里內有九十六萬居民，是日本所有核電廠之最，因此該廠有項特別規定，也就是除了所在地茨城縣東海村，還需經周遭五個都市同意才能重啟，該廠必須要強化廠區安全以取得支持，然而近兩年半後，該廠仍因無法確保安全，不僅未能取得居民信任順利延役，法院也判決不允許該核電廠重啟運作。

有這麼多跟核一廠類似之處，該廠至今未能重啟及延役，足見一個接近高度人口稠密區域，且有地震風險的核電廠，本身營運對於周遭居民有多大的心理壓力。而北台灣的三座核電廠距首都中心圈，同樣也有地震風險，倘若真要重啟，比照日本對於該廠的特別規定，徵求周遭居民的同意才能進行延役應不為過。

值得注意的是，經歷年初能登半島地震後，原本有意重啟核電的日本政府面臨民意反彈。日前每日新聞民調，反對核電重啟的民意由四五％領先支持的卅六％，一反過去兩年支持重啟的民意。有了日本實際執行重啟跟延役的先例參考，及發生地震後的民意反應，值得國內支持核電延役甚至於提高核電使用的人士深思。

（作者為研究專員）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

編輯精選

政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書