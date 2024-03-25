自由廣場》地震與核電廠 日本反思延役議題

◎ 陳冠霖

日前日本茨城縣發生規模五．三地震，震度不算太大，然而日媒十分關心在震源附近的東海第二核電站的安全。該核電廠僅一個反應爐，且從三一一後就沒再運作了。

東海第二核電站建於一九七八年，與我國核一廠同年服役，該廠跟核一廠還有高度類似處，它是日本首都圈唯一的一座核電廠。在二○一八年中旬，該廠被日本原子能規制軌原會批准重新啟用，巧合的是，重啟時間剛好也是啟用四十週年，延役申請提交出去，在同年底的期限內就取得了延役廿年的許可。

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然而重啟跟延役計畫並不順利，由於半徑卅公里內有九十六萬居民，是日本所有核電廠之最，因此該廠有項特別規定，也就是除了所在地茨城縣東海村，還需經周遭五個都市同意才能重啟，該廠必須要強化廠區安全以取得支持，然而近兩年半後，該廠仍因無法確保安全，不僅未能取得居民信任順利延役，法院也判決不允許該核電廠重啟運作。

有這麼多跟核一廠類似之處，該廠至今未能重啟及延役，足見一個接近高度人口稠密區域，且有地震風險的核電廠，本身營運對於周遭居民有多大的心理壓力。而北台灣的三座核電廠距首都中心圈，同樣也有地震風險，倘若真要重啟，比照日本對於該廠的特別規定，徵求周遭居民的同意才能進行延役應不為過。

值得注意的是，經歷年初能登半島地震後，原本有意重啟核電的日本政府面臨民意反彈。日前每日新聞民調，反對核電重啟的民意由四五％領先支持的卅六％，一反過去兩年支持重啟的民意。有了日本實際執行重啟跟延役的先例參考，及發生地震後的民意反應，值得國內支持核電延役甚至於提高核電使用的人士深思。

（作者為研究專員）

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