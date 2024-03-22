自由廣場》中國特色流氓邏輯

◎ 愚工

中共湖南省洞口縣政協主席尹小龍因嫖娼被抓，女方只有十四歲，引發訾議。官方證實此事，居然聲稱嫖娼對象已滿十四歲，所以「不算幼女」，令人髮指！

類似官話也發生在貴州省畢節市，當地中學校長指派．廿六歲鍾姓等八位女教師參加與來訪官員的晚宴，餐畢，來訪官員之一、國土資源管理所所長王忠貴，趁鍾老師微醺而予以強姦。第二天，鍾老師到派出所報案，派出所副所長竟說，加害者王忠貴「有戴保險套不算強姦」，還喝令鍾老師必須「和解」。

請繼續往下閱讀...

類似流氓邏輯也常出現於落馬貪官的辯詞，廣西區發改委副主任廖小波供稱，自己給企業和個人辦事，辦的都是大事，辦的都是好事，別人辦不成的事，他都能辦成，他沒白拿，收取「感謝費」是完全應該的。廣東省連南瑤族自治縣水利局局長羅世綱則辯稱，對方把錢放在我桌上，我若追出去硬退給人家，就很不懂「人情世故」。

「十四歲不算幼女」、「有戴保險套不算強姦」、「賄款說成感謝費」、「拒收賄款竟變成不懂人情世故」，這種地方流氓的邏輯，和中共把「落地招待」台灣各級團體的統戰說成「交流」，編造及傳播虛假訊息進行認知作戰，卻美其名為講好中國故事，都是中國特色流氓文化的體現。

中國民間順口溜「流氓不可怕，就怕流氓有文化」。中共就像讀了幾本書的流氓，總能把自己的醜陋惡行包裝得富麗堂皇，台灣人與中國社會往來，須諳這些機詐，才不致吃虧上當。

﹙作者從商﹚

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法