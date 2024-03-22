晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》中國特色流氓邏輯

2024/03/22 05:30

◎ 愚工

中共湖南省洞口縣政協主席尹小龍因嫖娼被抓，女方只有十四歲，引發訾議。官方證實此事，居然聲稱嫖娼對象已滿十四歲，所以「不算幼女」，令人髮指！

類似官話也發生在貴州省畢節市，當地中學校長指派．廿六歲鍾姓等八位女教師參加與來訪官員的晚宴，餐畢，來訪官員之一、國土資源管理所所長王忠貴，趁鍾老師微醺而予以強姦。第二天，鍾老師到派出所報案，派出所副所長竟說，加害者王忠貴「有戴保險套不算強姦」，還喝令鍾老師必須「和解」。

類似流氓邏輯也常出現於落馬貪官的辯詞，廣西區發改委副主任廖小波供稱，自己給企業和個人辦事，辦的都是大事，辦的都是好事，別人辦不成的事，他都能辦成，他沒白拿，收取「感謝費」是完全應該的。廣東省連南瑤族自治縣水利局局長羅世綱則辯稱，對方把錢放在我桌上，我若追出去硬退給人家，就很不懂「人情世故」。

「十四歲不算幼女」、「有戴保險套不算強姦」、「賄款說成感謝費」、「拒收賄款竟變成不懂人情世故」，這種地方流氓的邏輯，和中共把「落地招待」台灣各級團體的統戰說成「交流」，編造及傳播虛假訊息進行認知作戰，卻美其名為講好中國故事，都是中國特色流氓文化的體現。

中國民間順口溜「流氓不可怕，就怕流氓有文化」。中共就像讀了幾本書的流氓，總能把自己的醜陋惡行包裝得富麗堂皇，台灣人與中國社會往來，須諳這些機詐，才不致吃虧上當。

﹙作者從商﹚

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

編輯精選

政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書