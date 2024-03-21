晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》中國救市的鏡花水月

2024/03/21 05:30

◎ 方凱弘

在近期的動盪中，中國證監會似乎搖身一變，成為資本市場的「超級英雄」，鄭重其事地推出四項看似嚴肅的政策，旨在「整頓」資本市場。這是一齣怎樣的戲碼？是真心實意的自我革新，還是另有所圖？

首先，這四項政策在表面上看來彷彿是為了提升上市公司的品質，加強對金融機構的監管，並且強化證監會自身的建設，目的明言是要振興股市、恢復投資者信心。然而，深究其本質，卻不難發現這一系列動作背後的真實目的——吸引外資，以期於短時間內為蒼白無力的股市注入活力。

最近的數據顯示，北向資金（主要由外資組成）的流入創下了新高，這看似是對中國股市信心的一種回歸，但這背後又有多少是「國家隊」自導自演的戲碼呢？這種透過國有企業將資金從海外轉回的做法，不僅暴露了中國股市自身缺乏吸引力的症結，還間接對香港的金融市場造成了不小的衝擊。

接著，「提高上市公司品質」這一目標聽起來無可非議，但當我們深入了解其實施細節時，不難發現所謂的品質提升，不過是提高國有企業在股市中的比重，這無疑是將國企的利益放在了市場經濟的基本原則之上。這種作法，既不會真正解決股市的根本問題，也不會提升市場的整體效率和透明度，更談不上保護投資者的利益。

值得一提的是，中國股市運行至今近卅年，其上市公司的品質問題一直是投資者的心病。儘管表面上看似進行了一番「大刀闊斧」的改革，但實際上，這些所謂的改革並未觸及到制度層面的深層問題。國有企業和其上市公司之間模糊的界限、以及國企改革的遲緩，都是導致中國股市長期低迷的重要原因。

在這樣的背景下，證監會的這一系列政策更像是一場精心策劃的秀，目的不在於真正改善股市的結構問題，而是通過短期的政策刺激和「國家隊」的操作，創造出一時的股市繁榮假象，從而吸引外資的目光和資金。但這種做法，本質上是在以一種近乎於欺騙的方式，對外資進行誘導。

結論上，這場中國股市的「救市行動」，表面上看似風光，實則是一場建立在沙土之上的盛宴。在不解決根本問題的前提下，任何形式的刺激和包裝，終究是一場空。對於外資而言，這不過是一場美麗的錯覺，一場絢爛的鏡花水月。中共如果不從根本上改革，不放棄用欺騙手段吸引外資的做法，那麼這場股市的繁榮，最終將不攻自破。

（作者是台北海洋科技大學助理教授）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

編輯精選

政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書