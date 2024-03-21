自由廣場》中國救市的鏡花水月

◎ 方凱弘

在近期的動盪中，中國證監會似乎搖身一變，成為資本市場的「超級英雄」，鄭重其事地推出四項看似嚴肅的政策，旨在「整頓」資本市場。這是一齣怎樣的戲碼？是真心實意的自我革新，還是另有所圖？

首先，這四項政策在表面上看來彷彿是為了提升上市公司的品質，加強對金融機構的監管，並且強化證監會自身的建設，目的明言是要振興股市、恢復投資者信心。然而，深究其本質，卻不難發現這一系列動作背後的真實目的——吸引外資，以期於短時間內為蒼白無力的股市注入活力。

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最近的數據顯示，北向資金（主要由外資組成）的流入創下了新高，這看似是對中國股市信心的一種回歸，但這背後又有多少是「國家隊」自導自演的戲碼呢？這種透過國有企業將資金從海外轉回的做法，不僅暴露了中國股市自身缺乏吸引力的症結，還間接對香港的金融市場造成了不小的衝擊。

接著，「提高上市公司品質」這一目標聽起來無可非議，但當我們深入了解其實施細節時，不難發現所謂的品質提升，不過是提高國有企業在股市中的比重，這無疑是將國企的利益放在了市場經濟的基本原則之上。這種作法，既不會真正解決股市的根本問題，也不會提升市場的整體效率和透明度，更談不上保護投資者的利益。

值得一提的是，中國股市運行至今近卅年，其上市公司的品質問題一直是投資者的心病。儘管表面上看似進行了一番「大刀闊斧」的改革，但實際上，這些所謂的改革並未觸及到制度層面的深層問題。國有企業和其上市公司之間模糊的界限、以及國企改革的遲緩，都是導致中國股市長期低迷的重要原因。

在這樣的背景下，證監會的這一系列政策更像是一場精心策劃的秀，目的不在於真正改善股市的結構問題，而是通過短期的政策刺激和「國家隊」的操作，創造出一時的股市繁榮假象，從而吸引外資的目光和資金。但這種做法，本質上是在以一種近乎於欺騙的方式，對外資進行誘導。

結論上，這場中國股市的「救市行動」，表面上看似風光，實則是一場建立在沙土之上的盛宴。在不解決根本問題的前提下，任何形式的刺激和包裝，終究是一場空。對於外資而言，這不過是一場美麗的錯覺，一場絢爛的鏡花水月。中共如果不從根本上改革，不放棄用欺騙手段吸引外資的做法，那麼這場股市的繁榮，最終將不攻自破。

（作者是台北海洋科技大學助理教授）

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