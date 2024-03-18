自由廣場》台美軍事合作 已超過半世紀

◎ 宋磊

隨著共軍對台威脅日益升高，媒體披露，包含部署美國陸軍特種部隊在台灣參與相關的訓練活動，根據二○二三年度《美國國防授權法案》中（National Defense Authorization Act, NDAA），美國軍事顧問團常駐金門、澎湖等地，以顧問的名義對我國的特種部隊進行訓練。

客觀來說，台美軍事合作其來有自。一九五○年代恰是冷戰開端，一九五五年簽署中美共同防禦條約，當年美軍第七艦隊的船艦、戰機長期駐台，從兩軍的聯合軍演到定期巡弋台灣海峽皆為美軍常態性任務，兩國透過軍事合作協議的簽署，全盛時期美軍駐台人數近九千人，除了協防台灣外，更是國軍在訓練上的良師益友，對我執行保台嚇阻解放軍進犯有莫大助益。

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雖美已與我斷交，但軍事合作從未間斷，且國軍裝備皆為美系，除我方定期派遣三軍人員赴美訓練外，近年來隨著解放軍持續改變台海、南海與周遭情勢的現狀，美軍除強化與日韓菲澳等國軍演強度與頻率，為強化台灣的防衛作戰實力，美軍派遣少量的綠扁帽、海豹等特戰部隊，進入我陸軍特種部隊擔任教官。

換言之，台美軍事合作的時間已超過半世紀，不同時代的合作皆代表美國重視該地區的和平與穩定。對美軍而言，協助訓練國軍的目的在於，維護美國在印太地區的利益，同時強化台灣整體的嚇阻力，並提升國土防衛作戰之能力。

長期以來，台灣因北京因素無法大規模與外國軍隊正常交流，所幸美國政府著眼於印太地區的利益與道義，派遣適當兵力訓練國軍戰力，不但是提升整體防務實力，更是嚇阻解放軍進犯的關鍵。

（作者為淡大戰略所博士生）

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