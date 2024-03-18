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自由廣場》太陽花10週年 承先啟後顧台灣

2024/03/18 05:30

◎ 賴彥丞

十年前的今日，發生了太陽花學運，從整個國家到很多個體都深受影響，即便學運已成歷史，但太陽花精神永垂不朽。

一、激起年輕人投入公共事務：學運的青年學子們懂得獨立思考、有完整論述、捍衛公益的舉動，證明年輕人有能力參與公共事務並促成社會革新，為日後的地方政府紛設青年局等單位、公投投票門檻下修、「十八歲公民權」的修憲推動等都起了重要作用，也讓更多同世代青年關心這塊土地。

當年學運發生時，我還只是個高中生，然而，大學生的學長姐們佔領立法院、行政院警方的血腥鎮壓令筆者大受震撼，轉而投入對公共事務的關心，當隔年發生馬政府強推大中國史觀的高中黑箱課綱時，我毅然挺身參與反課綱學運。

二、「天然獨」崛起而避免台灣變香港：不滿馬政府過度傾中而威脅到我國的自由民主憲政，學運帶來的台灣意識「共同體」深植人心，之後的香港反送中運動、中國白紙革命，中共對內強化極權、對台猖狂介選、對外輸出專制而更囂張跋扈，讓我們更加珍惜當年學運的「抗中保台」是多麼「先見之明」。同時，台灣的經貿保留自身主體性而沒被中國的枷鎖綁住，也使我們免於在日後的美中貿易戰遭受許多負面牽連。

不過，當年國會有國民黨立委「卅秒審服貿」的荒唐，如今藍委亦有翁曉玲「總統選舉修法改兩輪投票制」、「立委質詢官員是上對下」的這類毀憲亂政丑角，白營則有黃國昌誆稱「反黑箱而不反服貿」背叛學運並誤導大眾，藍白沆瀣一氣共謀重啟服貿、縮短中配取國籍年限、中國三無快艇翻船事件的全面親中，更讓我們看到在學運十週年的今天，你我不能沉浸在本土陣營將繼續執政而有樂觀鬆懈的本錢。

十年已過，讓我們承先啟後太陽花「自己的國家自己救」的精神，尤其在國內親中勢力依然蠢蠢欲動的此刻。

（作者為陽明交大碩士生）

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