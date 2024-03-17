自由廣場》請立委修法以矯「制度殺人」

◎ 常遇秋

據報導，新北市土城區校園少年割喉案的苦主楊父悲痛表示「子不教，父之過」！昨（16）日「孩想陪你長大」團體在台北市舉行音樂會，期盼悲劇不再發生，呼籲「少年事件處理法」應該修法，立法院的立委們聽到了嗎？

學生若可因「未成年」，致年齡變相成為「法律保護傘」，易使未成年的「加害者囂張」，而讓善良無辜的「受害者悲傷」，這是「制度殺人」，變相鼓勵未成年者大膽犯罪，不擔心後果！

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哲學家盧梭在名著《愛彌兒》一書寫著「凡來自自然之手的，就是善的；只要一經人手，就會變墮落」！盧梭認為任何人出生都是良善的，為何日後變成殺人魔或罪犯？這是社會大染缸所致，是誰之過？是「社會體系」有問題！

有一派人士「主張廢死」、主張未成年者都應「無罪化」或「減輕刑責」，但這與「善有善報，惡有惡報，不是不報，時候未到」的觀念相悖！存在主義也談到，人具有自由選擇的權利，每個人都該為自己的選擇來負責！不管是未成年或學生，只要犯下令人髮指的大錯，都該重判，或是隔離，以保護其他無辜的學生。

哲學家紀伯倫在《先知》一書寫著「一片樹葉不會自行枯黃，除非得到整棵樹的默許。」過去的年代，社會支援網付之闕如，個人成長為日後的大魔頭，社會系統在這孩童成長過程中無為而治，甚至推波助瀾，被認為才是「社會悲劇的元凶」。

社會是染缸，當然有責任，學校教育與家庭教育也該強化功能，立法院必須修法以遏止類似悲劇發生，並防範台灣社會因為法律的怠惰而變成罪惡的溫床。

把大野狼與小白兔關在同一個籠子，這是「制度殺人」。《晉書·列傳三十九》：「我不殺伯仁，伯仁卻因我而死」！回顧土城校園割喉案的悲劇，台灣社會何去何從？法律如何修訂？答案不言可喻！

﹙作者是教育工作者 常遇秋是筆名)

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