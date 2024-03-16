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自由廣場》政黨一致對外／波蘭給台灣朝野的啟示

2024/03/16 05:30

◎ 陳永昌

美國總統拜登在白宮接待波蘭總統杜達與總理圖斯克，紀念波蘭加入北約組織廿五週年，這是首次有波蘭總統與總理同時歷史性現身白宮。分屬不同政治陣營的杜達與圖斯克，擱置分歧、捐棄成見，一起為波蘭與歐洲和平安全攜手努力。

波蘭政治體制屬於向內閣制傾斜度的雙首長制，總統是國家元首暨軍隊最高統帥，擁有否決議會通過法案權力，但其他領域多數屬象徵性虛位 ; 總理須取得眾議院過半數支持，多黨共組聯合內閣係該國政治常態。總統杜達出身保守色彩「法律與正義黨」，去年十月大選結束，該黨連續八年執政，換上親歐盟政黨「公民聯盟」組閣，前總理暨歐洲理事會前主席圖斯克重掌大權，兩大政黨對於難民政策、同志平權、墮胎合法化與農糧政策等眾多議題，各有不同主張。

近期，波蘭國營媒體高層人事大清洗，又有兩位盟友議員在總統府被逮捕，圖斯克與杜達的衝突白熱化，加上波蘭農民抗議歐盟免除烏克蘭食品進口關稅而封鎖西部邊境，內外條件在在不利兩人白宮之行。

兩位政治對手最終展現團結，因彼此清楚知道：比起國內政治紛爭，波蘭與歐洲正面臨更大的外來威脅，只有攜手爭取更強而有力的跨大西洋奧援，繼續支持烏克蘭，才有辦法遏止俄羅斯野心擴張。圖斯克行前坦承：幾乎所有議題他都和杜達南轅北轍，但涉及國家安全時，唯有團結一致共同行動！

波蘭曾飽受俄羅斯併吞歷史之痛，不遺餘力支持烏克蘭，兩人的白宮之行聚焦為援助烏克蘭請命，一旦第一線的烏克蘭遭併吞瓦解，俄羅斯坦克下一步就會逼近波蘭邊界。隨著歐洲和平紅利時代宣告終結，俄國防支出佔聯邦總預算高達三成，華沙當局也毫無猶豫強調自助人助，站出來要求北約盟國自己承擔更大安全責任，不能繼續躲在美國共同防衛保護傘下。

波蘭是北約會員國中國防支出比例最高的，佔國內生產總值GDP近百分之四，杜達在華府呼籲北約各會員國將國防預算提高到GDP百分之三，目前北約成員達標的只有美國與希臘，更多是連基本要求百分之二都未達到，例如經濟最強大的德國只有約百分之一點六。杜達的提議，宣示意義大於實質意義，但面對要求北約付出保護費的前總統川普可能重返白宮，波蘭領導人睿智提前展現捍衛自己國家安全的負責任態度。杜達與圖斯克做了很好的示範，台灣朝野政黨及政治人物都應該有同樣胸襟。

（作者為企業專業經理人）

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