自由廣場》（林保華專欄）兩會：對台無新意 推港打美帝

北京的人大、政協兩會結束，對台政策毫無新意，連續第二年沒有提及「九二共識」，說明中共知道九二共識在台灣沒有市場。然而一旦國民黨取得台灣政權，中共仍會用九二共識、一國兩制來箝制台灣，因國民黨迄今仍死抱九二共識。有人揣測金門翻船事件中共會推到兩會對台施壓，但完全沒有。這次國台辦在金門又踢到鐵板，即使國民黨立委出手相助也沒用，徒然自曝甘為中共協力者。

香港情況完全相反，香港不但完全沒有主權，連「高度自治」也喪失。香港特區政府決定今年要為基本法廿三條的國安條文立法。特區政府於一月卅日發表《基本法》第廿三條立法諮詢文件向公眾諮詢意見，為期僅一個月。諮詢期間收到約一萬三千一百四十七份意見，只有九十三份反對。

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兩會期間港澳辦主任夏寶龍會晤香港代表時，叮囑他們要防範西方勢力破壞香港，特別是經濟方面，而對香港面對外部干預要敢於鬥爭。主管港澳事務的政治局常委丁薛祥出席港澳政協聯組會議，要求廿三條盡快立法，並要港澳委員在維護國安問題上「一定要十分清醒，九分九都不行」。三月九日、十日週末假期特府加班加點；三月十一日至十四日，立法會還騰空時間來討論廿三條草案，彷彿晚一天美帝國主義就會攻入香港。

美國國務院批立法用字含糊，違背國際承諾。美國駐港領事梅儒瑞受訪說「當政府開始網路審查，情況猶如滑坡，何時才會終止？」中國外交部駐港特派員公署批他煽動美企撤資離港，港共外圍的民建聯與工聯會的議員，遂去美國領事館抗議美國「妄議」與「干擾」。香港以聯繫匯率穩住經濟民生，應該自制，別當北京的替死鬼。

「煽動」就是立法中的「煽惑叛變」，既然諮詢意見，怎可扣上罪狀？以煽動罪來說，原本依香港刑法是判兩年，香港大半個世紀沒用過，現在提高為七年，若涉勾結外國勢力，就是十年。去年一位留日學生在臉書主張港獨，回香港被捕，罪名就是煽動。

特府當局總說外國也有國安法甚至有死刑，香港沒有，比外國寬容。殊不知例如間諜罪，西方定義是偷了機密交給他國，記者若刊登，那是獨家新聞。但在中國，記者獲取秘密的獨家消息就是間諜。美國在川普落選時上千人衝到國會也沒有一個涉「叛亂罪」，中國可能嗎？中國最高人民檢察院檢察長應勇在今年兩會的工作報告說，以「國安」為由，去年共逮捕或起訴超過兩百四十萬人。

台灣如果「香港化」，有多少人要坐牢？其他要被驅趕到反美第一線做中共的炮灰，就像當年韓戰。台灣能讓親共政黨掌權嗎？

（作者林保華為資深時事評論員）

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