自由廣場》不在籍通訊投票的諸多風險

◎ 許惠峰

近來國民黨主張採用不在籍投票之「通訊投票」，以保障居住海外或不在戶籍地選民之投票權，原意雖在方便選民投票，不必舟車勞頓，往返於居所及投票所之間，然實際上仍有諸多弊端難以克服，說明如下：

一、投票過程的不確定性

通訊投票雖然可先由選民登記投票意願，但如何確認登記通訊投票的選民，是否確實由其本人所為，對於旅居海外或戶籍地以外之人，如何進一步確認？技術上顯有困難。例如：如何防止冒用他人名義登記為通訊投票，進而直接取得選票而代替他人投票？以及如何確保投票當下是其個人自由意志而為？凡此種種，皆難以確認。再者，台灣目前仍存在賄選現象，採取通訊投票，將有利於行賄者直接控制收賄者之投票結果，選舉之正確性，顯然無從確保。

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二、選票遞送過程的不確定性

選票的寄送過程當中，如何確保選票確實送達，亦是一大考驗，除非在寄送過程中以雙掛號郵件為之，以確保郵件送達，否則即容易發生美國於二○二○年選舉時所產生選票遺失的疑慮。然而，若採取此一方式，除了增加額外成本外，投票人倘若未取得回執，可否直接認定選票遺失要求重新補發選票？亦非無疑。倘若不行，選票若遭他人的攔截，將形成選票未計入之不實情形，如何確保選舉結果之公平性？

三、開票過程選票秘密性難以維持

現行投開票制度，係將選民的投票直接放入投票箱內並直接開票，將來郵寄的投票開票時如何確保其秘密性？如前所述，為了確保選票確實送達，必須用雙掛號制度才能確認選民的投票是否確實送達指定的地點，如此開票時就會知道投票者為何人，而於拆開信件開票時，即會知悉其投票對象，顯然無法確保其投票之秘密性。又倘若在特定選區只有少數人登記通訊投票，於開票時將容易推知選票係何人所投，將無法達到憲法第一二九條「無記名投票」之規範意旨。

綜上所述，「通訊投票」固然係為解決部分選民返鄉投票的不便利，然而，相較於目前快速且「公平、公正、公開」的開票方式，顯然「弊多於利」，實不宜冒然採取之！

（作者是中信金融管理學院財經法律系教授）

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