晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》不在籍通訊投票的諸多風險

2024/03/13 05:30

◎ 許惠峰

近來國民黨主張採用不在籍投票之「通訊投票」，以保障居住海外或不在戶籍地選民之投票權，原意雖在方便選民投票，不必舟車勞頓，往返於居所及投票所之間，然實際上仍有諸多弊端難以克服，說明如下：

一、投票過程的不確定性

通訊投票雖然可先由選民登記投票意願，但如何確認登記通訊投票的選民，是否確實由其本人所為，對於旅居海外或戶籍地以外之人，如何進一步確認？技術上顯有困難。例如：如何防止冒用他人名義登記為通訊投票，進而直接取得選票而代替他人投票？以及如何確保投票當下是其個人自由意志而為？凡此種種，皆難以確認。再者，台灣目前仍存在賄選現象，採取通訊投票，將有利於行賄者直接控制收賄者之投票結果，選舉之正確性，顯然無從確保。

二、選票遞送過程的不確定性

選票的寄送過程當中，如何確保選票確實送達，亦是一大考驗，除非在寄送過程中以雙掛號郵件為之，以確保郵件送達，否則即容易發生美國於二○二○年選舉時所產生選票遺失的疑慮。然而，若採取此一方式，除了增加額外成本外，投票人倘若未取得回執，可否直接認定選票遺失要求重新補發選票？亦非無疑。倘若不行，選票若遭他人的攔截，將形成選票未計入之不實情形，如何確保選舉結果之公平性？

三、開票過程選票秘密性難以維持

現行投開票制度，係將選民的投票直接放入投票箱內並直接開票，將來郵寄的投票開票時如何確保其秘密性？如前所述，為了確保選票確實送達，必須用雙掛號制度才能確認選民的投票是否確實送達指定的地點，如此開票時就會知道投票者為何人，而於拆開信件開票時，即會知悉其投票對象，顯然無法確保其投票之秘密性。又倘若在特定選區只有少數人登記通訊投票，於開票時將容易推知選票係何人所投，將無法達到憲法第一二九條「無記名投票」之規範意旨。

綜上所述，「通訊投票」固然係為解決部分選民返鄉投票的不便利，然而，相較於目前快速且「公平、公正、公開」的開票方式，顯然「弊多於利」，實不宜冒然採取之！

（作者是中信金融管理學院財經法律系教授）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

編輯精選

政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書