自由廣場》（鏗鏘集）黃復興問題不只是招牌

◎ 王景弘

黃復興是國民黨「黨中之黨」，國民黨要換黃復興招牌，那是家務事，但黃復興問題不只是招牌，而是國民黨台灣化問題，它不分敵友，從標榜反共到順從中共，凡事責怪台灣，反美仇日，背離台灣民意與利益。

黨國統治機器黃復興，在國民黨失去政權後，退將紛紛結幫去與舊敵退將「球敘」，吳斯懷正襟危坐人民大會堂，聽習近平訓話，更令人不齒。他們變了，既不反共，愛的「中國」與台灣人民不同。

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國民黨派系分野，黃復興屬「外來」，在黨內動員力、影響力強，卻與社會脫節。他們抱大中國情懷，但自己不回中國做大國春夢，卻要綁架台灣併入中國受難。

簡單的說，它是少數自認高人一等的「外省人黨」。如果檢視黃復興黨部的組成，相信它的成員台灣人一定少之又少，但依人口比例，軍中台灣籍官兵明顯佔多數。

黃復興外來的同質性，有排斥本土勢力的基因，容易團結，比較偏激，習慣怒吼，在黨內可以呼風喚雨，左右黨主席選舉，爭取黨內不分區，但無助於國民黨的生根、成長與擴大。

李登輝當家時，主張國民黨本土化，成為台灣國民黨，黃復興「反彈」，罵他「台獨」、「日本人」，怪他引入黑金腐化，「仇李仇日親中」成他們的新標記，但現在國民黨卻靠黑金家族替他們打天下。

朱立倫玩兩面手法，只換黃復興大招牌，不動「簡稱」，已受死硬派的抨擊。有人叫他要「慎重」，有人稱黃復興是國民黨的「中國魂」，朱立倫選擇放棄「中國魂」，使他們的「炎黃子孫已成空，復興中華一場夢」。

外來死忠強力反彈，和本土派的沈默，國民黨的路線和分裂，全面暴露，朱立倫任期屆滿，能否保住主席位子，將考驗黃復興的影響力。

（作者為資深新聞工作者）

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