自由廣場》期待總統出席五一九白色恐怖記憶日

◎ 鄭麗真

一九四七年三月八日，位於台灣頭的基隆，慘遭國府軍隊進行無差別地機槍掃射，血濺基隆。二○二四年三月八日，國際婦女節的同天，台灣股市登上兩萬點的高峰記錄。

一九九五年李登輝總統訂定每年二月廿八日為和平紀念日（不放假），二○○六年起才訂為國定假日（放假，且全國政府單位、學校皆降半旗致哀）但據統計至今仍約六十％國民不知二二八放假的原因。

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一九四七年三月十一日，台灣當代社會各界菁英林茂生、陳炘、王添灯，遭軍警人員帶走，從此人間蒸發，連屍骨在何處，至今仍成謎；近年相關檔案「解密」，才知那些社會賢達代表早就慘遭「密裁」失去生命。

二○二四年三月十一日，台灣有五百人連署發起，擬訂定五月十九日為白色恐怖記憶日。五一九是台灣在一九四九年由蔣介石政權制定頒布長達卅八年《戒嚴法》（世界最長記錄）。

五一九影響的是整體成為監獄島的台灣國民，「不可參與政治」、「囝仔人有耳無嘴」仍是不同世代的長輩耳提面命其晚輩的警示名言。國家人權委員會主委陳菊說，她每次親臨景美人權園區，心情總是五味雜陳…集體記憶的保存，是轉型正義的定根支柱。

蔡英文總統八年任內最大成就是國際外交，她使台灣議題躋身為全球關注的焦點，令世界多國看清中國鴨霸蠻橫的真面目。對國內的轉型正義，至今仍未處理，被謔稱為全球最大無骨骸的靈骨塔內蔣介石銅像之移除；期待小英總統能在卸任前夕的五月十九日，親自出席已揭牌為白色恐怖「不義遺址」的國家人權館景美園區，訂定五一九為白色恐怖記憶日，傳承民主記憶的教育意義，將是實踐轉型正義的具體政績之一！

日本四國香川縣是日本最小的縣，當地國民以我們青天白日滿地紅旗幟為招牌之店家，感謝來此旅遊的台灣旅客，更以華語「謝謝」表達台灣在二○一一年三一一大地震的捐助。

懂得記取歷史文化記憶與感謝他人幫助的人們，是有溫度的良善族群！願與全體台灣人民共同努力為之。

（作者為文史與人權工作者）

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