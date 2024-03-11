自由廣場》提案「藐視國會罪」的荒謬與不當

◎ 林志潔

是的，美國有藐視國會罪，但是美國的藐視國會罪是立基於其憲政設計與權力分立的結構，輔以大量對國會議員的規範與要求！在野黨為擴權立法院，未能理解國內外制度便提出藐視國會罪修法，真的是竹篙湊菜刀，胡亂移植拼裝。

未能在今年選舉贏得執政權的兩個在野黨，在立法院藍白合，掌握了一定席次，使國會成為其唯一且重要的展演舞台，若不擴權，便縮小了表演空間。因此，過往大家期待國會改革的方向，是要強化國會的自律和透明，不料搖身一變，竟成了各種荒謬提案的展場。

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荒謬之一就是提出要訂藐視國會罪。在野黨說是仿效美國，然而，美國的藐視國會罪是建立在國會兩院制及國會的調查權和聽證權上。美國沒有監察院，且國會調查權的使用更多用於立法必要性的調查而非監督性的調查。在我國五權憲法下，監察院執掌監督型的調查，立法院則以委員會與公聽會等方式作為立法必要性的調查，加以大法官已經說明：立法院雖非不得調查，但行政機關有不受調查所限的行政特權，且即便立法院要調閱卷證，也不能妨害司法偵查，因此，在憲法和大法官的解釋下，提案要擴大國會調查權，且規定只要不配合調查就要加以藐視國會罪，實在不知道立委們想像中的調查到底是要調查什麼？深感提案委員們的檢察官魂上身，實不應擔任立委而應改去申請檢察官遴選。

其次，美國有藐視國會罪，相對應的是美國對國會議員有與眾多倫理規範要求和懲戒規定。以眾議員為例，眾議院有倫理委員會和倫理辦公室，負責收受關於議員和國會行政人員的不當行為。懲戒時要成立調查小組，程序嚴謹，對行為不當的國會議員可以做出：要求道歉、罰款、停權或限制出席會議、公開譴責、驅逐出會、甚至褫奪議員資格等。美國紐約州共和黨議員桑托斯（George Santos）在二○二三年十二月就被驅逐出會，喪失國會議員的身分。

我國立法院，除了一個手段溫和，無甚效用的「立法委員行為法」，自律和懲戒規定寥寥無幾，面對不能罷免的不分區立委，幾乎沒有任何制衡和監督的手段。提案藐視國會罪的委員們，要學美國嗎？歡迎整套學起來。新任立委們不趕緊去修正立法委員行為法，規範委員們各種荒腔走板的行為，反而還要不當擴權去壯大自己表演聲量，藐視這樣的委員，說真的，剛好而已。

（作者為陽明交大科法學院教授）

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