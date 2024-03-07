自由廣場》新科藍委須受基礎訓練

◎ 蔡哲明

新科國民黨立委的問政水準，引發強烈質疑，行政院長陳建仁率部會首長赴立法院施政報告，備詢遭到牛煦庭追問「你向天主反省的內容是什麼」、翁曉玲嗆聲「質詢就是上對下」、羅廷瑋甚至要求對國人驗尿檢測有無「乙型受體素」，如此不專業的政治鬧劇，建議趕快對新科藍委施以「教育訓練」才能挽救形象。

國民黨新科立委質詢陷入即興秀演出、譁眾取寵及陳腐謾罵，毫無新人氣象，甚至降低問政格調。立法院新會期開議將近兩週，新科藍委竟然是以負面形象佔盡版面，如此將國會殿堂當成秀場，身為在野第一大黨真是有失格局。

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國民黨主席朱立倫當初提名時，還以「年輕、專業、有代表性」自居，如今卻是透過演出博取版面，在當代媒體與消費曝光的管道上，逐步走向馬戲團式的新人路線，問政精神淪為膚淺的口才與拚勁；新科藍委只顧爭取個人曝光聲量，卻曝露其「專業理性」的基本政治訓練不足。立法院為眾所矚目的民主殿堂，不該陷入新科立委的表演秀場，企圖透過焦土對抗的問政衝突，再以電視畫面轉播呈現給社會大眾，這類「低俗問政」不僅毫無官方格局，看在國人眼中更是「跳樑小丑」。

新科藍委應該進行「教育訓練」，否則只會褻瀆在野第一大黨形象，若將立法院當作馬戲團式操作，也將坐實國家不幸。

（作者是專欄採訪作家）

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