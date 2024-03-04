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自由廣場》解析質詢的「上對下」關係

2024/03/04 05:30

◎ 莊宇森

藍委翁曉玲在立法院稱質詢是「上對下」關係，行政院長陳建仁聞言兩度反問「質詢是上對下嗎」？事後翁臉書被灌爆，批她「好大的官威」。此事件重點在於：質詢是「上對下」關係嗎？若是，此一關係係出自何法條？甚是出自何學者（謹按：包括翁委員）的研究？

台大政治系教授陳世民：「翁曉玲立委這樣的說法，是一個錯誤的憲政觀念，在我們憲法裡面，是五權分立，那行政權跟立法權，基本上是一個相互平行的關係。質詢的權利，並不是一個上對下的關係」。而翁委員身為德國慕尼黑大學的法學博士，或有其特殊的學術見解，依「學術倫理」應有所本，至少應說明出處或依據。

所謂質詢，係指民意代表在議會中，就政府的施政方針、行政措施及其他事項，向官員提出詢問，要求提出解釋或辯護，以作為一種「權力分立」下的制衡方式。不論政府官員針對質詢的答覆如何，均不得辯論或表決。基此，無論在「五權分立」或「三權分立」體制下，質詢通常發生在立法權與行政權之間。也就是說，質詢應係立法權針對「權力分立且對等」之行政權所得行使的權利。

大法官會議〈釋字第四六一號解釋〉提及，行政院各部會首長及其所屬公務員於立法院邀請備詢時，有應邀說明的義務。另依《立法院職權行使法》第廿五條規定：「質詢之答覆，不得超過質詢範圍之外」。可知立法院確得「邀請」行政院各部會首長及其所屬公務員至立法院備詢，而質詢關係若係翁委員所稱的「上對下」，立法院豈非得「命令」行政院各部會首長及其所屬公務員至立法院備詢？

翁委員隨後又在臉書指出：「她講了該講的話，無法忍受陳建仁藐視立委的態度」，並強調「人民至上、政府是人民的公僕。民意代表質詢公僕是上下監督關係，有何不對」。然而，行政院各部會首長及其所屬公務員固然是「各司其職」而「為民服務」的公僕；但立委性質亦係公僕，只不過係「各司其職」而「為民喉舌」的公僕（民意代表）而已。否則，立委難道是「特權」？

（作者是公會法律顧問）

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