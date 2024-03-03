自由共和國》林建志／能源轉型新起點）建物能效再升級 建築碳管理助攻營建

林建志／樺康智雲董事長

第廿八屆聯合國氣候峰會（COP28）去年底於杜拜落幕，全球近二百個國家協議將提升再生能源容量及能源效率兩方面為減碳目標，除了加速能源轉型外，亦將全球升溫幅度限制於攝氏一．五度內。自新冠疫情結束後，全球經濟情勢逐漸回升，國際能源總署（IEA）統計二○二二年全球碳排放較前一年增加三．廿一億噸，工作場域的重啟促使全球碳排放的增長，也加速全球政府、企業綠能轉型需求提升，國內領導業者搶先看準先機，轉投資高附加價值公司，投入淨零碳排的關鍵策略中。

根據聯合國環境規劃署二○二二年報告指出，全球高達卅七％的碳排放來自建築營造業，耗能占比亦高達卅四％，因此降低建築耗能與碳排成為邁向淨零的首要任務。首先如何掌握建築中的能耗，依循內政部淨零建築路徑規劃，以提高建築能效作為策略推動主軸，推出「建築能效標示」，於去年七月一日起針對公有新建建築強制實施，從建築外殼、能源設備、使用行為、營運管理等因素來評斷建築物的能效層級，今年將推行範圍擴大至民間新建築，是以國內領導業者紛紛結合企業內外資源推出各項解決方案，如國內科技大廠樺漢集團憑藉硬體製造、廠務設計、系統整合乃至軟硬體技術等優勢，提供「節能減耗、淨零碳排」科技整合服務，以一條龍方式提供智慧建築與能源管理方案，解決過往企業需個別針對「硬體」、「軟體」、「雲端運算」等不同供應商繁瑣的過程，齊步推進節能、儲能、創能三合的技術服務升級，實踐低碳生態系。

請繼續往下閱讀...

減碳是邁向永續發展的關鍵起點，我們於二○一八年起開始協助全國各政府機關進行數位轉型，將既有建物在沿用原有設備及建築架構的整合下，不僅跨系統無縫整合多種子系統，更成功串接讓系統間可相互連動，透過3D模擬場域實景讓管理者遠端操控與監看建物實況，運用數位化管理自動蒐集、統計、紀錄、分析建物耗能狀況，並導入ECOWatch智慧能源管理系統，透過連網技術可隨時整合能源使用監測、能源資訊分析、系統智慧管理等功能，輔以儲能及創能之設備技術加乘，滿足業主對於尖峰備援電力、節省用戶電費、避免停電損失等的需求，有效做到「電能移轉」與「削峰填谷」用電極佳化。

以新北市政府行政大樓為例，二○一九到二○二二年導入後累計減少約十％用電度數、九一六公噸碳排放量、人事成本廿％，去年甫獲得第三屆亞太地區優良智慧建築獎︱智慧綠建築暨系統產品最高獎項，為綠色低碳發展奠定良好基礎；此外，提前布局產業聚落轉型發展，於嘉義縣馬稠後智慧園區導入低碳永續規劃，裝設太陽能及儲能設備，產出綠電除自發自用外亦可供給園區廠商使用，且持續投入多元化產業園區發展，日後將延續政府新南向政策，將創新科技與產業經驗導入東協、南亞等目標國家，創造互利雙贏的經貿成果。

為達淨零排放願景，行政院工程會擬將追溯建築物含碳量，今年將公共工程碳含量納入採購流程中，所有政府電子採購將強制填寫工程中的碳含量（蘊含碳），樺康智雲團隊研發出「建築碳管理系統」，運用BIM管理與建築工程資料，完成建材與建物履歷的建置，可快速計算出建築物的過去、現在與未來碳排量，從源頭開始選用低碳材料來帶動產業發展減碳原料，搭配企業碳管理系統，整合企業溫室氣體、產品碳足跡碳排數據，跨系統間完成資料共享與串接分析，該系統於去年獲得內政部建研所第十六屆智慧化居住空間創意競賽金獎殊榮，囊括建築物完整生命週期的碳管理，兼具高效率特性以整合企業海內外據點資訊，成為擬定減碳策略的基準，有效控制投入成本並達成數位與綠色雙軸轉型，建構企業於供應鏈的市場競爭力。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法