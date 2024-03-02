自由廣場》夏立言，請問你是哪一國的人？

◎ 周軒

國民黨副主席夏立言，這兩年只要出訪中國，時機都相當敏感，若不是兩岸剛好有大事，就是台灣準備選舉了。國民黨每次都把責任推給別人，聲稱民進黨害兩岸關係緊張，所以國民黨要扮演緩和兩岸關係，搭起兩岸橋樑的角色，真是如此嗎？

要當「橋梁」，連結的兩端必須是對等的，否則這座「橋梁」就不穩固，自然也不會有任何交流通過這座「橋梁」，退一萬步言，誰想走在一座隨時會摔落的橋？

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夏立言這次去中國，一開始宣稱「不見中國官員」，結果還是見了國台辦主任宋濤，在2月29日，宋夏兩人選在當年辜汪會談的地點上海和平飯店，擺出一場大戲，宋濤在夏立言面前不斷數落批判台灣政府，甚至說「草菅人民冷漠無情，引起大陸各界強烈憤慨，傷害大陸合法權益我們絕不容忍」。結果，我們的中國國民黨副主席夏立言回了什麼？「我們會督促會監督民進黨政府，一定要能夠妥善的處理這件事情」

請問夏立言，你到底是哪一國的人？中國在你面前數落台灣不是，你一個字也不敢反駁，只知曲意逢迎，甚至附和說要「監督民進黨政府」，就算是民進黨執政，難道被中共片面指責的就不是中華民國台灣的政府嗎？

如此表現，如此國民黨，任由中共當面把台灣丟在地上踩，這哪是扮演什麼「兩岸的橋樑」？ 這只是想要把台灣論斤秤兩賣給中國的掮客集團罷了！

（作者是政治工作者）

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