自由廣場》紅藍白聯手吃垮台灣

◎ 愚工

一位來自東北的中配在「WTO姐妹會」談話節目讚美台灣時說，「咱們東北有三寶人蔘、貂皮、烏拉草，台灣也有三寶，勞保、健保、一九九吃到飽」。雖是茶餘飯後之談，卻是中配圈子揶揄台灣，把台灣當盤仔的熱門話題，這股次文化歪風令人警醒。

「一九九吃到飽」的經營模式能很有品質地經營多久，令人擔心，同樣，我國優越的勞保與健保制度享譽國際，但帶給國家的財政壓力一直是心中有台灣的國人關心的焦點，它干擾台灣的永續經營。

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弔詭的是，正值勞保與健保財政危急存亡之秋，近日，國民黨及民眾黨爭相打出「中配也是台灣家人」的旗幟，要求「縮短中配入籍台灣的年限」，不但要從六年縮短為四年，更要允許其「眷屬比照享受台灣健保」待遇。這種假藉道德高度，利用人權需索的調調，與中國夸夸其談「人權、平權、兩岸一家親、血濃於水」緊要關頭卻來一句「誰理你們」的惡行，如出一轍。

中共侵吞台灣的野心，七十多年來始終如一。不戰而屈人之兵是中共霸佔台灣的首選之道。要達成這項首選戰略，在台灣培養同路人及第五縱隊、設局利用威脅利誘特定族群、散佈謠言遂行認知作戰，洗腦社會大眾、利用軍機軍艦侵台，慌亂台灣民心，藉以亂台、挖空台灣，是重要手段。

如今國民黨及民眾黨利用台灣的自由民主，在國會殿堂提出為中共不戰而屈台灣之兵創造有利條件的法案，向中共爭寵，充當中共統戰台灣的馬前卒，無恥噁心的行徑，令人痛心。

（作者從商）

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