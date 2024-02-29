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自由廣場》將自己交給他人 就離死不遠了

2024/02/29 05:30

◎ 蔡宗霖

中國實施一黨專政，習近平一人獨裁，權力至高無上，不須對人民負責；為了鞏固自身權力，以高壓統治使人民不敢質疑共產黨決策，即使會害死他們也在所不惜。

「為了團結人民，政府需要敵人…如果沒有真正的敵人，他們會造一個，以此讓大家動員起來。」——一行禪師。當中國人民民不聊生，就會質疑政府，若情況失控，會演變成起義、叛亂，中共為了將矛頭轉向，會將台灣塑造成「敵人」，並向中國人民灌輸愛國教育、民族主義，使他們仇恨台灣人。台海戰爭危機的原因之一，始於「轉移政治焦點」、「民族擴張霸權」，與二戰納粹德國有異曲同工之處。

面對戰爭，人們有三個選項：挺身戰鬥、逃跑、投降，但投降是最壞選項！從俄烏戰爭得知，侵略者會殘忍殺害、強暴、拷問平民或戰俘，掠奪者一旦掌握對他人的生死大權，就會變得禽獸不如，這可參考行為藝術家瑪麗娜．阿布拉莫維奇的作品《節奏0》。面對侵略者，投降不是保命，而是將自身交給別人任憑宰割，一旦束手放棄抵抗，等於放棄身體自主權，屆時就離死不遠了。

如何防範戰爭發生？以二戰為例，納粹德國對簽署和平互不侵犯條約國及姑息政策國發動突襲，這表示若無足夠軍事實力以嚇阻對方，則軟弱的姑息，反而鼓勵強權入侵。所以要做到五點：穩定的經濟表現、足夠強大的軍事實力、強健的盟國外交連結、對抗外敵的堅定決心，最後才能有對等的和平談判。

為防擦槍走火的誤判情勢，美俄互訂彈道飛彈發射協議，在試射前須通知對方，以利了解掌握彼此，防止誤判，這是建立在美國的強大軍事力量前提之下。中共軍機天天擾台，正是因為我國的國防軍事實力尚有不足，唯有加緊加快建構足夠強大的國防，才能有效嚇阻敵人的野心。

（作者是全副武裝徒步環島之退役軍人）

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