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自由廣場》﹙鏗鏘集﹚新政治原來如此

2024/02/27 05:30

◎ 王景弘

凡是廣告詞要冠上「新」的產品，消費者都要有戒心。柯文哲自吹自擂智商高，要發揮「白色力量」，搞「新」政治，形成第三勢力制衡藍綠「惡鬥」，年輕世代被騙得一楞一楞，不知聽其言而觀其行。

他高喊白色新政治要清廉、有能力、講科學、凡事SOP，不為爭奪利益惡鬥。既然民眾黨權力僅及於立法院，而立法院武打、叫罵場景，早已惡名昭彰，新政治至少應致力於立法院議事、監督的正常化，文明化。

但柯文哲的「新」，是不計美名惡名，不守規則，標新立異，譁眾取寵的新，新聞學有所謂「一張照片勝過千字文」之說，柯家班「提供」的一張藍白兩黨國會三長「餐敘」照片，道盡「白色力量」的污穢化。

他沒有立法委員身份，卻「率領」民眾黨立委，與國民黨立委「餐敘」，柯文哲坐正中間，儼然是藍白的老大，但把傅崐萁當對手，是矮化自己；把他當黨主席看，卻修理朱立倫。一奇。

厭惡國民黨腐化黑暗，卻逢迎曾炒股坐牢，為權位搞假離婚醜聞的角色把酒言歡，新政治自我抹黑，甘為小藍小黑，與國民黨聯合對付綠營，二奇。

柯文哲以不按牌理出牌虛張聲勢，把虛有的空氣說成支持，現在沒有舞台可以玩，竟學起老毛「以黨領政」，把自吹的軟性政黨列寧化，直接插手立法院民眾黨團，指揮靠他擠進國會的小咖，以展現威風，不在其位猛吃其飯，三奇。

照片來源是「民眾黨」獨家提供，顯然旨在為柯文哲膨風，國民黨臉上無光，但照片只能展現「吃飯」的事實，看不見的是談話的內容，和「飯錢」誰付。

新政治不脫老舊黑政治，不走正常路，反而是為爭權位，更甘心當小藍，寄生國民黨與立法院，與腐化老黨沆瀣一氣，既聯合又鬥爭，學老毛鬥老蔣的花樣而已。

（作者為資深新聞工作者）

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