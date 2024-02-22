自由廣場》台灣正名 抗議成功！

◎ 韓明榮

二月十八日，自由廣場登出日本友人永山英樹先生投書，指出有位女士發現日本國會圖書館的網站將台灣的國名寫成台灣是中國的一省，她馬上打電話向日本國會圖書館當局反映，館方卻說是依據國際標準化組織（ISO）的國家命名。但ISO的命名並未經台灣人民認同，嚴重侵害台灣主權，永山先生建議台灣人一定要強烈抗議。

在日本的台灣同鄉會立即召開理事會，決議正式行文向日本國會圖書館抗議，要求更正。日本的國會圖書館從善如流，在二月廿日晚上，終於在館方網站上，將台灣的國名更正為Taiwan。感謝在日的台灣同鄉會在會長、副會長及理事長們的努力，據理力爭，還台灣名分和主權。

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更早之前，倫敦火車站有一群中國人無理要求英國鋼琴演奏家Dr K刪除他的演奏錄影，但Dr K認為他在英國，英國是自由民主國家，這群中國人的要求無理妨害他的言論及音樂表演自由，堅決拒絕，他後來贏得全球各地熱烈掌聲，正面支持他。

中國對台灣的打壓無所不在、變本加厲，由上述兩例，台灣人學到了教訓是：對於中共無理打壓，我們要據理力爭，自己的國家自己救，對不公不義的事，要勇敢站出來發聲，世界各地的正義之士才會支持我們。

（作者是醫師，前台灣南社社長）

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