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自由廣場》死刑是否合憲 應留新政府討論

2024/02/21 05:30

◎ 莊勝榮

憲法法庭將於四月廿三日舉行死刑是否違憲的辯論，爭點有六，一、死刑除剝奪生命權外，是否另干預其他憲法上權利，如免於酷刑之權利、人性尊嚴？二、死刑制度所追求之目的有哪些？是否皆合憲？三、以死刑作為達成上述目的之手段，造成剝奪人民憲法上權利之效果，是否為我國憲法所許？如果認為死刑違憲，有何足以取代死刑的其他刑事制裁手段？或應有哪些配套措施？四、如果死刑合憲，適用之犯罪類型是否應限縮？五、得對之宣告死刑之被告範圍是否應限制？六、死刑之配套程序為何？

司法院長許宗力將於十月底任期屆滿，尚有包括副院長等五個大法官屆滿，姑不論法界有人質疑，如此重大的議題，應留給新總統任命的新院長處理，才能符合新民意，所謂司法民主化。死刑是否違憲，已有大法官釋字一九四號解釋「販賣毒品處死刑，立法固嚴，但以維護國家安全及社會秩序必要而制定，與憲法第廿三條、第七條無牴觸」，釋字二六三號「意圖勒贖而擄人，處以死刑不違憲」，釋字四七六號「製造販賣毒品，處以死刑，無乖於比例原則，與憲法第十五條生命權無牴觸，符合憲法第廿三條所要求目的之正當手段及必要性」。

經過不同屆之大法官解釋均認「死刑不違憲」，從七四年至八八年前後十四年有三種合憲解釋，即將於十月底任期屆滿之六位大法官及其他九位大法官，有必要召開憲法法庭辯論嗎？未屆滿之這屆憲法法庭判決後，不管是合憲或違憲判決，下屆有新的司法院院長、副院長及大法官（共六人），如果有人再重新聲請死刑是否違憲，新組成的憲法法庭難道還要重新再辯論再判決嗎？憲法及法之安定性何在？大法官一錘定音的權威性何在？同一議題一再釋憲之正當性何在？

死刑涉及的層面甚廣，包括民意、政治、法律、宗教、犯罪學、刑事政策等。死刑制度是否符合台灣的民情及國情才是重點，方屬憲法的生命及靈魂。別以為把日本、德國、美國等國家的法律制度移植到台灣來才是有學問，畢竟台灣的法院不是日本、德國、美國法院的分院。

（作者是律師、第三屆國大代表）

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