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自由廣場》新國會新會期新希望：團結為台灣

2024/02/20 05:30

◎ 林逸民

新一屆國會新會期開始，各黨派許多吵吵嚷嚷，當前台灣與國際上面臨諸多挑戰與不確定性，這正是我們最須同舟共濟、精誠團結的時刻，新的國會會期儘管暗潮洶湧，適逢新春，我們還是許下新希望：

新，在英文「New」，希臘文則有三個不同文字，描述「新」不同境界。

第一個是「νέος」(neos)，相當於英文「New」，代表時間上的改變，如日日有新聞、年年有新年、除舊佈新、手機一代代換新，這樣的新只能維持短暫時間，長江後浪推前浪，很快又要由更新的事物來取代。

第二個是「πρόσφατος 」(Prosphatos)，是物質上新鮮的意思，新摘的花、剛出爐的麵包、生鮮肉品，在五感中視覺、味覺上所感受到物質的新，這樣的新，隨著時間過去，也會變得不新鮮。

第三個是「καιρός」( Kainos)，是指心靈的更新，心靈層次的提升，進入新的境界，不會隨時間的流逝改變，也不會隨著物質陳朽腐壞。由身體外表的新和內心更換的新而昇華到心靈層次的新。

身為人活在世上，時時刻刻面對時間的推陳出新，新鮮的物質總會慢慢陳腐。人為萬物之靈，應該要追求心靈的更新。

過去台灣政治總是糾結認同、意識形態的不同，兩大在野黨認為只要跟中國鞠躬哈腰就能避免戰爭，然而殘酷的事實是中國歷史上從來都是「臥榻之側豈容他人酣睡」，要攻打台灣理由只要「莫須有」，之所以還沒有攻打，只不過是還沒有勝算。而中國飛彈若射來台灣，也不會看到國民黨人就轉彎。

希望新的會期，台灣的政界可以在心靈上有所更新，很顯然的一點是，所有台灣人都在同一條船上，不論願不願意，都如李登輝先生所言是「生命共同體」。

不分黨派的台灣人，同樣面對中共每天提出新的威脅、新的挑戰，同樣我們也得到世界民主自由國家日新又新的支持。正如物質會陳腐，我們的肉體也是軟弱的，需要時時維持，否則會受苦、會受傷，也因此會受恐懼憂傷，受到威脅時有人會想卑躬屈膝。

然而世間的道理是「軟土深掘」、「柿子挑軟的吃」，想要安全，只有展現堅定團結意志，生活在台灣島上的人民必須心靈連結在一起，展現隨時準備好抵抗中共各方面文攻武嚇的決心，讓中共知曉台灣絕對不是軟柿子，如此才能嚇阻可能的攻擊，將威脅化解於無形。

體認到這點，或許就能有新的昇華，各政黨可以競爭而不鬥爭，意見可以不同，但為台灣這片土地的存續與未來發展，這份心意要相通。畢竟，在野黨領袖也希望政治上更上一層樓，韓國瑜如今新任國會議長正要大展身手，柯文哲想吸取敗選教訓四年後再度挑戰大位，如果民主自由淪喪，豈有國會？又怎有總統可選？

不分黨派所有台灣人的生命都是緊緊相繫，我們的心靈也應該彼此相連，求同存異，共同為台灣，如此達到心靈層次的提昇更新，才能讓台灣走出一條既新穎又新鮮而有活力的大道，成為新而獨立的國家。（作者為福和會理事長、台灣聯合國協進會理事長）

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