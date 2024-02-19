自由廣場》日本發射H3火箭成功的意涵與啟發

◎ 鄭子真

二○二四年二月十七日日本太空總署於鹿兒島發射H3火箭成功，意味過往廿多年使用的H–IIA火箭將可功成身退。

此舉大振日本發展新太空的信心和未來版圖，其意涵有二，第一，可大幅降低發射火箭成本。由於H3火箭的設計比較起現階段的H-IIA火箭大幅降低成本，約從一百億日圓降至五十億。由此觀之，日本刺激民間活用火箭和衛星發射的里程碑更加邁進。綜觀全亞洲，除了共產國家，作為民主國家的日本火箭發射地是亞洲少數擁有者，位在鹿兒島縣南端的種子島兩處。我國衛星發射多數委託美國進行，主因在於美國先進技術和發射品質。日本發射H3火箭成功後，從台日友好面向來看，未來不見得一定要從美國進行，民間或政府也可透過台日互動，進行降低經濟成本的火箭或衛星發射，或是國家在衛星數據交流上的安保考量。

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第二，日本除了二○○八年通過作為母法的《宇宙基本法》，二○一六年起也通過《宇宙活動法》和《衛星遙測法》。前者在於推廣民間參與新太空商機和成立新創產業，後者在於避免民間業者取得高精密的圖像資料外洩給敵國，阻卻國家或同盟國之間的安保疑慮。進一步，二○二一年日本通過《宇宙資源法》，讓民間產業可參與外太空探勘和取得企業開發權等，契機在於日本積極參與美國的月球計劃和往後的火星計畫。在外太空資源浩瀚無垠之下，日本開始釋出政府擁有的部分太空科技與許可，透過官民合作以共同開創商機。換言之，新世紀日本透過太空相關新創制度和制度鬆綁，以國家主導同時和民間攜手合作，開創未來更多可能性的商機。制度開啟日本追求國家利益和民間發展新太空產業的活絡性，可作為我國發展太空的參考。

我國於二○二一年通過《太空發展法》、二○二二年於屏東縣成立旭海火箭發射場、二○二三年國家太空中心等獨立法人化等，都意在讓太空產業成為我國未來的戰略性產業。透過鄰近日本發展太空之例，從立法用意、制度鬆綁、民間誘因等皆可作為借鏡，或從外交上思索與日本建立太空交流，透過太空外交進行更多經貿、安保、科技等對話。

（作者是文化大學政治系教授）

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