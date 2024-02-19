晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》日本發射H3火箭成功的意涵與啟發

2024/02/19 05:30

◎ 鄭子真

二○二四年二月十七日日本太空總署於鹿兒島發射H3火箭成功，意味過往廿多年使用的H–IIA火箭將可功成身退。

此舉大振日本發展新太空的信心和未來版圖，其意涵有二，第一，可大幅降低發射火箭成本。由於H3火箭的設計比較起現階段的H-IIA火箭大幅降低成本，約從一百億日圓降至五十億。由此觀之，日本刺激民間活用火箭和衛星發射的里程碑更加邁進。綜觀全亞洲，除了共產國家，作為民主國家的日本火箭發射地是亞洲少數擁有者，位在鹿兒島縣南端的種子島兩處。我國衛星發射多數委託美國進行，主因在於美國先進技術和發射品質。日本發射H3火箭成功後，從台日友好面向來看，未來不見得一定要從美國進行，民間或政府也可透過台日互動，進行降低經濟成本的火箭或衛星發射，或是國家在衛星數據交流上的安保考量。

第二，日本除了二○○八年通過作為母法的《宇宙基本法》，二○一六年起也通過《宇宙活動法》和《衛星遙測法》。前者在於推廣民間參與新太空商機和成立新創產業，後者在於避免民間業者取得高精密的圖像資料外洩給敵國，阻卻國家或同盟國之間的安保疑慮。進一步，二○二一年日本通過《宇宙資源法》，讓民間產業可參與外太空探勘和取得企業開發權等，契機在於日本積極參與美國的月球計劃和往後的火星計畫。在外太空資源浩瀚無垠之下，日本開始釋出政府擁有的部分太空科技與許可，透過官民合作以共同開創商機。換言之，新世紀日本透過太空相關新創制度和制度鬆綁，以國家主導同時和民間攜手合作，開創未來更多可能性的商機。制度開啟日本追求國家利益和民間發展新太空產業的活絡性，可作為我國發展太空的參考。

我國於二○二一年通過《太空發展法》、二○二二年於屏東縣成立旭海火箭發射場、二○二三年國家太空中心等獨立法人化等，都意在讓太空產業成為我國未來的戰略性產業。透過鄰近日本發展太空之例，從立法用意、制度鬆綁、民間誘因等皆可作為借鏡，或從外交上思索與日本建立太空交流，透過太空外交進行更多經貿、安保、科技等對話。

（作者是文化大學政治系教授）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

編輯精選

政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書