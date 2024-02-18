晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》藍白兩黨不可毀憲亂政

2024/02/18 05:30

◎ 黃帝穎

新國會在野黨政治攻勢不斷，但包括「質詢總統」及「國會特偵組」都是明顯違憲的荒謬主張，踩到憲法的紅線！

藍白立委要求總統到立法院報告國情報告時「即問即答」等同質詢，但憲法增修條文第四條第三項規定「立法院於每年集會時，得聽取總統國情報告。」，相較憲法增修條文第三條第二項第一款「行政院有向立法院提出施政方針及施政報告之責。立法委員在開會時，有向行政院院長及行政院各部會首長質詢之權。」明定對立委對行政院長及首長「質詢權」，但對總統並沒有質詢權的明文。

簡單來說，憲法明確規定立委對總統並無「即問即答」的質詢權，藍白立委若要總統國情報告「即問即答」，就是擅自擴權，顯然違憲。

在比較法上，參考美國「總統制」，總統到國會發表國情咨文，發表後即離開議場，國會議員並無質詢權，朝野議員也都展現民主風度，充分尊重總統到國會的儀式。

就算是法國「雙首長制」，總統到法國國會報告，國會議員不只沒有質詢權，更在議事規則明訂，國會議員不得以任何行動干擾總統的演講。因此，藍白立委要求總統到立法院報告國情報告時「即問即答」質詢總統，不只不符合我國憲法，更難從美國與法國的民主經驗中得到支持。

尤其甚者，國民黨團提出的「國會特偵組」更是違憲怪獸，直接侵犯司法機關「偵查權」及監察院的「調查權」，牴觸憲法「權力分立原則」。

藍白高喊國會調查權，但大法官釋字第五八五號解釋文明確揭示「立法院調查權所得調查之對象或事項，並非毫無限制。除所欲調查之事項必須與其行使憲法所賦予之職權有重大關聯者外，凡國家機關獨立行使職權受憲法之保障者，即非立法院所得調查之事物範圍。又如行政首長依其行政權固有之權能，對於可能影響或干預行政部門有效運作之資訊，均有決定不予公開之權力，乃屬行政權本質所具有之行政特權。」

簡單來說，國會調查權不是毫無限制，對獨立職權的國家機關例如司法及「行政固有權能」，立法院不能假藉「國會調查權」將政治黑手伸入。所以，國民黨團提「國會特偵組」顯然是牴觸釋字第五八五號解釋的違憲主張。

（作者是律師）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

編輯精選

政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書