自由廣場》藍白兩黨不可毀憲亂政

◎ 黃帝穎

新國會在野黨政治攻勢不斷，但包括「質詢總統」及「國會特偵組」都是明顯違憲的荒謬主張，踩到憲法的紅線！

藍白立委要求總統到立法院報告國情報告時「即問即答」等同質詢，但憲法增修條文第四條第三項規定「立法院於每年集會時，得聽取總統國情報告。」，相較憲法增修條文第三條第二項第一款「行政院有向立法院提出施政方針及施政報告之責。立法委員在開會時，有向行政院院長及行政院各部會首長質詢之權。」明定對立委對行政院長及首長「質詢權」，但對總統並沒有質詢權的明文。

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簡單來說，憲法明確規定立委對總統並無「即問即答」的質詢權，藍白立委若要總統國情報告「即問即答」，就是擅自擴權，顯然違憲。

在比較法上，參考美國「總統制」，總統到國會發表國情咨文，發表後即離開議場，國會議員並無質詢權，朝野議員也都展現民主風度，充分尊重總統到國會的儀式。

就算是法國「雙首長制」，總統到法國國會報告，國會議員不只沒有質詢權，更在議事規則明訂，國會議員不得以任何行動干擾總統的演講。因此，藍白立委要求總統到立法院報告國情報告時「即問即答」質詢總統，不只不符合我國憲法，更難從美國與法國的民主經驗中得到支持。

尤其甚者，國民黨團提出的「國會特偵組」更是違憲怪獸，直接侵犯司法機關「偵查權」及監察院的「調查權」，牴觸憲法「權力分立原則」。

藍白高喊國會調查權，但大法官釋字第五八五號解釋文明確揭示「立法院調查權所得調查之對象或事項，並非毫無限制。除所欲調查之事項必須與其行使憲法所賦予之職權有重大關聯者外，凡國家機關獨立行使職權受憲法之保障者，即非立法院所得調查之事物範圍。又如行政首長依其行政權固有之權能，對於可能影響或干預行政部門有效運作之資訊，均有決定不予公開之權力，乃屬行政權本質所具有之行政特權。」

簡單來說，國會調查權不是毫無限制，對獨立職權的國家機關例如司法及「行政固有權能」，立法院不能假藉「國會調查權」將政治黑手伸入。所以，國民黨團提「國會特偵組」顯然是牴觸釋字第五八五號解釋的違憲主張。

（作者是律師）

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