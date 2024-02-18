自由共和國》廖明輝／台灣發展AI關鍵在「跨域落地」

廖明輝／中華經濟研究院輔佐研究員

近期到師大參加「人工智慧雲端協作工作坊」，與來自各地的中學老師們，透過無程式碼的人工智慧開發管理系統，學習深度學習和模型訓練，並思考如何在中學教育現場實際應用AI技術。

師大林政宏教授在工作坊分享一個將AI運用在農業的有趣案例。傳統上，瓜農估算西瓜數量通常依賴目測或中間商提供估算數字。然而，這種方法並不準確，容易受到中間商操控。在花蓮，一位聰明的瓜農想出一種創新解決方案，結合空拍機技術和AI算法，利用空拍機對瓜田進行高空拍攝，然後使用免費計算細胞核的軟體，因為西瓜的形狀和細胞核相似，巧妙地將這個軟體應用到西瓜計數就能夠準確算出西瓜數量，不再受制於中間商的估算。瓜農雖未接受過嚴格的AI訓練，但能夠巧妙地應用現有的技術解決方案，使得產業更加智慧化並提高效率。這個例子生動展示「跨域應用」和「技術落地」是台灣成功推動AI的關鍵因素。

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首先，中學教育是台灣推動全民AI的一個重要場域。師大與麗臺科技主辦的中學教師AI工作坊透過無程式碼的AI平台進行教學，使學生能夠在不需寫程式的情況下使用AI技術。為中學生提供更低門檻的機會去體驗和應用AI技術，如深度學習和影像標記，並進行實際專案實作。這種方式可以普及AI教育，讓更多學生對AI產生興趣，同時提升台灣發展AI所需的全民科技素養。

其次，台灣可以借鏡新加坡成功推展AI的經驗。新加坡在二○一七年即推動AI Singapore生態系統，匯集研究機構、新創公司和產業，致力於基於AI應用的研究。新加坡的AI生態系統著重培育本地人才，建立人工智慧核心能力，並跨域應用在運輸、智慧城市、醫療、教育和邊境安全等五大關鍵領域。

再者，成大楊大和教授也指出台灣企業最迫切需要的是能夠將AI導入企業的先遣部隊。這群人可能並非傳統資訊科學領域的專業人士，但他們擁有將產業需求轉換成提問的能力。這種先遣部隊的存在，能夠促進AI技術更深入地應用到各個產業，從而實現跨域應用。台灣需要進一步整合教育、產業和政府等資源，建立更加全面的AI生態系統。包括透過設立產學合作的研究實驗室、提供企業資助的獎學金、及推動實習機會等方式，讓學生在學習過程能夠直接參與產業的實務解題專案。同時，強調跨域的教育和培訓，使學生能夠具備產業深度領域知識，同時擁有AI廣度的洞見，有助於AI技術落地並融入不同產業的跨域應用。

最後，隨著AI的發展，法規和倫理的問題變得尤為重要。台灣應該積極制人工智慧治理模式框架以提供詳細指導原則，釐清如何在使用人工智慧科技時因應關鍵道德和治理問題以平衡技術發展和個人隱私、公平性等價值觀保護。同時，加強全民對AI倫理的認識，促進更廣泛的參與，確保以人工智慧做出決策的程序具備可解釋、透明、公平並且以人為本。

總體言之，台灣可以借鏡新加坡推展AI的成功經驗，整合各方資源發展全民AI。發展AI的關鍵在於將AI技術落地並應用到百工百業，台灣需培養能夠橋接產業領域知識並具備AI洞見的人才，透過整合教育、產業、政府等資源，建立更全面的AI生態系統，才可以在全球AI競爭中取得更加卓越的成就。

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