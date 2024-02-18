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自由共和國》清水唯一朗／台灣年輕人和日本年輕人逐漸相似──動盪時代下的年輕人和政治

2024/02/18 05:30

特別值得關注的是，在此次選舉中，參與太陽花學運的世代組成了「小民參政歐巴桑聯盟」此一重視民生政策、強調擴大市民政治參與的政黨。（資料照）

清水唯一朗／日本慶應義塾大學教授

日前的台灣大選在日本看來，是一場比以往更受到關注的選舉。除了台灣研究專家和國際政治學者外，有更多一般日本民眾關注這次台灣大選。他們所關心的不僅是台灣政治和東亞國際關係，也涉及到網路選戰的實際狀況、假新聞的影響以及LGBTQ+等議題，範圍非常廣泛。

筆者以台日年輕人的政治參與為主題，自二○一六年以來便不斷關注台灣選舉。從筆者的視角來說，這次的選舉不僅與八年前不同，也跟四年前有著非常大的差異。

去年夏天，我帶著十五名學生時隔四年訪問台灣，與台北的三所大學進行了學術交流。在出訪前，學生們訂的調查題目是「為什麼台灣的年輕人對政治高度關心」。由於日本年輕人對政治不感興趣，這群主修政治外交的學生很難有充分機會進行相關的議題討論，因此他們非常期待此行前往台灣能與同世代的年輕人討論政治話題。

然而出乎意料的是，他們遇到的台灣年輕人並沒有像他們所期待的那麼關心政治。他們聽到的說法是，因為很多年輕人已經厭倦了宣揚意識形態或身分認同的政治，認為政策上有很多問題，生活沒有得到改善，應該多把力氣放在內政問題上。這與我所聞相去不遠。我覺得台灣年輕人不再像之前那樣對選舉充滿熱情，甚至可以感受到有點近似放棄的感覺。

在八年前的台灣大選後，我曾寫過一篇比較日本與台灣年輕人的文章。文章中闡述了台灣年輕人在關心兩岸關係與政權交替等「大政治」的同時，對於民生政策的關心卻相對薄弱。相反地，日本年輕人雖然對「大政治」不感興趣，但對於民生政策卻會主動爭取要求改善。這篇文章在台灣也被翻譯成中文並獲得了一定的迴響。

四年前台灣大選之際，我也造訪了台灣好幾次並與年輕人進行對談，當時我認為上述傾向並沒有改變。然而這樣的理解，似乎是受到當時香港局勢等狀況的迷惑，因而沒有看清事情的本質。

之所以會這樣想，也是因為這次選舉，我看到台灣年輕人有了很大的轉變。針對生活層面的問題，除了成立許多地方創生團體以外，也有許多深化對女性氣質理解的相關活動等，都可以看到積極的推展。這或許有部分也要歸功於從二○一八年開始推行的USR（大學社會責任）活動，讓年輕人在學生階段時，參與社會改革的環境便已獲得了相對擴大。

特別值得關注的是，在此次選舉中，參與太陽花學運的世代組成了「小民參政歐巴桑聯盟」此一重視民生政策、強調擴大市民政治參與的政黨。這與一九九○年代在東京取得廣泛支持的地區性政黨「生活者網絡（生活者ネットワーク），以及以該政黨為濫觴的東京都市民政治有著異曲同工之妙。

同時，日本方面也能看到許多變化。東日本大地震後，有些年輕的社會企業家開始參與政治，其中也有一些人選擇投入選戰。去年四月，在兵庫縣蘆屋市市長選舉中，為了支持一位廿六歲的候選人，來自全國的年輕人聚集在一起，最後該名候選人也成功勝選。從對政治規範敏感的初期社會化階段，過渡到對政治利益敏感的後期社會化階段，可以觀察到這個連續性過程的觀點來看，讓人感覺日本與台灣的年輕人真的越來越像了。

從這個意義上來說，台灣民眾黨作為第三選擇受到年輕人青睞的這一點值得關注。日前，在日本有一場回顧台灣大選的研究會，會中有兩位學識淵博的前輩提到，看到民眾黨的集會，不禁讓人想起初期的民進黨。可以感受到他們對於新生政治勢力的期待。

不過，對於不知道民進黨初期的我來說，卻有著不太一樣的印象。當我詢問年輕人支持民眾黨的理由是什麼的時候，得到的回答幾乎都是「講話很有趣」或是「常常在罵對手聽起來就很爽」等，都沒有得到關於具體政策的回答。這種現象又與重視政治規範的初期社會化階段有所不同。

在選前之夜時，民眾黨支持者的特殊性更加明顯。比起在各地區展開組織性動員並呈現出熱烈氣氛的國民黨，以及對於台上呼籲做出秩序反應的民進黨，民眾黨的參加者卻是每個人都默默看著手機。其中也有很多人一下就離開了，我也聽到有些支持者表示「只要有來就有意義」或是「只要有上傳到社群媒體就好了」。因此比起說是熱心的支持，不如說是仍處在期待階段，也還沒有被組織化，或許這一切才正要開始吧。

台灣參與太陽花學運的這個世代，正如二○○九年政權交替時，開始深化公共參與的日本年輕人一樣，經歷了初期社會化階段，並開始進入關注自身政治利益的後期社會化階段，積極參與政治並展望下一個四年。

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