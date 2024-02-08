自由廣場》民眾黨成了碰瓷黨？！

◎ 愚工

中國有位網紅將南京某商場貼出的紅色圓形圖案，以及禮花綻放的圖案推定「大肆張貼、宣揚日系文化」，隨後，官方予以店家糾正。在扭曲的愛國仇日教育的中國這不是特例。有人調侃，按這個道理，中國所有的紅綠燈恐怕都要改造。

這些案例相同的手法是：截取圖案或場景中微小片段，高度放大，「碎片化嫁接」，然後捕風捉影，硬扯上日本軍旗，再將對方貼上親日標籤，利用社會大眾不在現場，難以窺見全貌的資訊落差，吸引點擊跟帖以製造流量，最終對當事人或機構造成衝擊，有識之士稱此為「碰瓷式愛國」。

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類似手法亦被台灣民眾黨活用。柯粉網紅也是利用「截取圖案或場景中微小片段高度放大，碎片化嫁接，社會大眾不在現場，難以窺見全貌的資訊差」的手法，硬扯總統大選作票，為柯文哲落選找理由，為製造社會紛爭創造沃土。只有八席立委的民眾黨推出黃珊珊競選立法院長，竟顛倒是非，硬扯擁有五十一席立委的民進黨沒投票支持黃，是為了護航韓國瑜當立法院長…。

看來，不上柯文哲當的選民或政黨，在他眼中就是反對新政治，都是不「理性科學務實」，而沒有投給柯文哲的，則是沒有念大學的。

「碰瓷」是中國北方行話，原指混混無賴之徒拿著易碎瓷器故意撞人，瓷器落地而碎，藉此敲詐索賠。這套手法常被用於假車禍真訛錢及空手套白狼，誰知如今竟被民眾黨精研活用，該黨或可稱為「碰瓷黨」。

（作者從商）

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