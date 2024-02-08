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自由廣場》西布特羅風波 地方政府符合行政程序法?

2024/02/08 05:30

◎ 葉昱呈

台中市政府日前公布檢驗台糖梅花肉片含乙型受體素「西布特羅」，但中央各單位檢驗及台糖公司自行送驗均為未檢出，引發各界爭議，市長盧秀燕表示，有問題被檢出不快公布，還要等廠商慢慢申復，「到底是人民健康重要，還是廠商利益重要」？對此，筆者有不同的看法。

《行政程序法》第四條及第七條規定，行政行為應受法律及一般法律原則之拘束，若有多種同樣能達成目的之方法，「應選擇對人民權益損害最少者」，且採取之方法所造成之損害，不得與欲達成目的之利益顯失均衡。

事實上，為確保消費者健康，發生疑似重大食品衛生安全事件，或可能有非食品物質混入食品的情況下，中央或地方衛生主管機關依規定得採取預防性措施，「要求可疑產品下架」，待調查確認產品安全無虞，再撤銷下架處分，重新上架販售，如檢驗結果仍不符規定，則辦理裁罰及產品沒入銷毀。

因此，台中市政府檢出台糖梅花肉片含乙型受體素「西布特羅」的第一時間，應依行政程序，通知台糖公司立即下架、回收市面上同批號梅花肉片產品，並依《食品安全衛生管理法》第卅九條規定，請台糖公司自收受通知之日起十五天內，向台中市政府申請複驗，待複驗結果確認，再按同法第四十條規定，公布食品衛生檢驗資訊，以本次風波而言，鬧得風風雨雨，中市府實在沒有即刻發布檢驗訊息的必要。

綜上所述，台中市政府若依行政程序規定辦理肉品檢驗作業，既可確保人民食品安全，亦能合法保障台糖公司應有權益，並避免廣大養豬戶的生計遭受不必要的衝擊。

（作者是衛政公務員）

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