自由廣場》「輕台、重中」的桃園市長

◎ 廖觀湖

桃園市政府將從年節前夕一路到元宵節，推出「桃園『夜宵』大街」的活動，希望透過夜市促進消費，筆者身為桃園市民，對於「桃園『夜宵』大街」的「夜宵」一詞感到非常的刺眼與不滿。

首先，「中華民國」自民國卅八年來台以後，統治的範圍基本上就是台灣地區，兩岸經過數十年政治的隔離，雙方使用的語言習慣也大不相同，我們台灣人使用「宵夜」一詞，而「夜宵」是中國用語，桃園市政府使用台灣納稅人的公帑，為何一定要使用中國習慣詞彙？難道是為了抹除台灣文化的特殊性嗎？

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張善政上台後對於台灣本土政治與文化意識的打壓不只如此，去年（二○二三）張善政成為桃園市長，他主導下的首次國慶日慶祝活動，便硬生生將「台灣」特色移除掉，當時桃園市政府所公布的六組主視覺（旗幟），完全都用「藍、白、紅」三個中華民國國旗基本色系，其中四組一看就是中華民國國旗的意象，但這六組主視覺中完全沒有台灣島或台灣相關意象，反倒充滿著「大中國」的意識，張善政到底將台灣放在何處？中國國民黨選舉時總愛把「愛台灣」掛在嘴邊，但當他們選上後卻往往將「台灣」踢在一邊，這難道就是「中國」國民黨該有的作為？

最後，筆者想請問桃園市長張善政，您究竟是「中華民國」還是「中華人民共和國」的民選市長？若是「中華民國」在台灣所選出的市長，為何不能使用台灣慣用詞彙或台灣意象呢？「中國」對於大多數台灣人民來說是一個不著邊際的抽象概念，為何不用真實且具體存在的台灣意象呢？桃園市政府的所作所為是「中國幽靈」再現，你們到底是安什麼心呢？桃園市長張善政或桃園市政府應該出面給桃園市民及納稅人一個交代。

（作者為桃園市民）

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