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自由廣場》「後山王」晉升立院皇帝？

2024/02/05 05:30

◎ 田豐文

立法院國民黨團總召傅崐萁指稱，要成立國會特偵組、完備聽證權及調查權，讓民進黨找不到人當部會首長。綠營批傅堂而皇之設「小東廠」刑堂，違反民主，無限擴大自己權力。藍委洪孟楷緩頰表示，目的是要強化立法院與行政院對等高度，官員到立法院不會囂張跋扈。

傅崐萁當選立委後，馬上擺出「戰狼」姿態，咬牙切齒痛批民進黨，用盡各種言語恐嚇威脅，現在竟想付諸行動要成立「國會特偵組」，嗆聲讓民進黨找不到部會首長人選。人稱後山「花蓮王」的傅把自己升級為「國會皇帝」，「我最大」的霸道行徑，一覽無遺。

立委有質詢權，官員有備詢義務，憲法對於立院及行政院職權已有明文規定。既然兩院高度對等，為何立院可設特偵組整肅官員？若立委對官員無理或用羞辱言語質詢，行政院是否也可設特偵組懲罰傲慢的立委？傅總召不促進兩院和諧，反而製造對立，心態確實可議。

其次，聘任部會首長是閣揆職權，當然要有「人選」擔任，傅總召不分青紅皂白要讓民進黨找不到人當部會首長，嚴重侵犯閣揆職權，且邏輯不通、本末倒置。難道部會首長人選要用傅總召指定人馬，或先徵詢傅總召的同意？這樣的嗆聲，不知國民黨主席朱立倫是否認同？

（作者是公務人員）

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