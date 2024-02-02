自由廣場》探索潛在地緣政治夥伴第三極-印度

◎ 謝亨利

台灣完成全球大選年的第一場民主選舉，賴清德與蕭美琴勝出，創造執政黨總統八年任滿後接續政權的先例，也象徵台灣相對多數人民肯定執政表現，以及施政滿意度調查一向名列前茅的外交政策走向。

二○一八年美中貿易戰，二○二○年全球疫情與晶片危機以至於二○二二烏俄戰爭，全球供應鏈與地緣政治同盟關係的改變，使台灣的國際重要性大幅提升。新政府在承續引導台灣命運共同體權責的同時，也應依照新國際局勢建構延續台灣安全，繁榮的策略聯盟。在此，筆者希望點出印度具有成為美中之外台灣地緣政治關係第三極的潛在性，針對印度發展更重要的策略夥伴關係是新政府發展國際策略可以評估考量的方向。在此以三點論證：

請繼續往下閱讀...

在地緣政治以及供應鏈重組的過程中，印度與中國在國家安全與經濟利益上有根本性的衝突，並與台灣有絕對的互補性。不管是台灣海峽亦或是喜馬拉雅山區，台灣與印度皆是中國民族主義軍事擴張以及認知作戰的受害者。兩者雖東西相隔千里，在安全上卻為犄角之勢，可以牽制彼此的安全威脅；在經濟上，美中對立下全球供應鏈的重組使以製造出口揚名國際的台商有轉移生產基地的迫切需求，印度乃是全世界與中國在生產要素最為相似的國家，且規模遠大於其他東南亞國家，是以為台商遷徙長期發展的有利候選基地。台廠與國際訂單由中國轉移至印度也將中國經濟造成衝擊，卻有利於台灣以及印度的長期國家發展。

再者，印度具有美國、中國兩大陣營之外的獨立自主性。於烏俄戰爭中，印度於聯合國投票以及對俄貿易制裁的獨立行為，充分的展現出印度並不屬於任何一個陣營且具有獨立追求其國家利益的意志。而承上一點所述，與中國在國家利益上的根本性衝突，使印度相較於其他國家更不會屈服於中國的施壓之下。若台灣可以與印度建立更緊密的夥伴關係，將有助於台灣發展第三個向線，擺脫美中角力安全與經濟非黑即白的困境，發展更強的地緣獨立性。

第三，印度除了近年經濟發展快速之外，更重要的是仍然具備龐大的發展潛能。印度於二○二三年人口超越中國成為世界第一大國、二○二四年一月股市超車港股成為世界第四大股票市場，而二○二七年印度將會成為美國與中國之後的第三大經濟體。最可怕的是這樣的一個經濟體其人口年齡中位數僅為廿八歲，遠低於中國與美國的卅八歲。這象徵著印度人口紅利優勢將會長年於未來的世界經濟上扮演非常重要的角色。

總之，國際外交最終講求的是國家利益，台灣與印度不管是在安全戰略亦或是經濟發展的國家利益皆相當一致。我們面對的是同樣的安全威脅，以及經濟發展上的競爭對手。現在正是追求共同國家利益開創新策略夥伴關係的關鍵時機，政府可考慮以潛在地緣政治的第三極來評估對印度之外交政策。

（作者是台大社科碩士，從事國際關係領域工作）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法