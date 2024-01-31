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自由廣場》中共為何青睞韓國瑜？

2024/01/31 05:30

◎ 愚工

「官痞子」與「官油子」是中國民間對官員的分類。根據中國百度的資料，民眾把言行舉止流里流氣的官員叫官痞子；官油子則具有以下特徵：「見面哈哈哈，說話留半句」、「開口叫哥們，閉口稱兄弟」、「大事幹不了，小事不屑幹」、「不幹實事，很會來事」、「只有唱功，沒有做功」、「信仰虛無」、「不求真理，不講原則」、「空話說得比誰都溜，大話說得比誰都真」、「總結寫得頭頭是道，講話說得天花亂墜」、「享樂主義嚴重，貪圖安逸」、「講排場、比闊氣，沉溺於燈紅酒綠、吃喝玩樂」。

中共已故總理李克強曾剴切地說，庸政懶政也是一種貪汙。官痞子與官油子正是庸政懶政的最大族群，這族群的下焉者，更是匪氣十足，一副我是流氓我怕誰的架式。中共湖北日報集團旗下《荊楚網》一篇文章「我是流氓我怕誰，官員的流氓習氣從何而來？」點出，一些幹部讓群眾討厭，並非全因貪污腐化，而是身上粘著流氓習氣。中共今天陷入民怨載道，不整亡國、要整亡黨的困境，官痞子與官油子，功不可沒。

韓國瑜的術德是否配得上立法院長大位，已是國內輿論焦點。弔詭的是，中共公開表態支持韓國瑜當立法院長，表面理由是韓國瑜支持九二共識的政治立場，更深層次的原因是，韓國瑜兼具官痞子與官油子的特色，搞垮台灣就靠這個特色了。

選人不當，三難臨頭：一、國會外交災難，中共一直打壓台灣的國際空間，國會外交是這幾年台灣很有成就的新路，若讓韓國瑜擔任國會龍頭，國會外交災難不堪想像。二、國會議事災難，苦民所苦，睡到中午，是民間對韓國瑜的傳神描述，韓國瑜是否能準時正常主持會議，令人擔心。三、台灣形象災難，君子不重則不威，韓國瑜身上習氣，勢將破壞台灣形象，甚至導致國際對台灣降低信任。

（作者從商）

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