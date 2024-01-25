自由廣場》《夜夜秀》的噁心行徑

◎ 缺理

《賀瓏夜夜秀》的一段內容引發了公眾激烈反彈。節目中，主持人賀瓏與來賓王志安對民進黨不分區候選人陳俊翰的障礙狀況進行了嘲笑與模仿。這不僅是對陳俊翰的侮辱，更是對所有障礙者的蔑視和對台灣社會價值的踐踏。

陳俊翰是罕病鬥士，擁有哈佛法學碩士學位，成就和努力值得尊重與肯定。在《賀瓏夜夜秀》卻淪為主持人賀瓏與來賓王志安嘲笑和戲弄對象，助理主持人范乙菲更是又笑又拍手，事後被炎上了，則聲明自己當時沒聽懂。

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這種行為背後透露出的是對障礙者的刻板印象和深層歧視。在某些人眼中，障礙者似乎只是用來取笑的對象，他們的身體狀況被視為笑料。這種觀念傷害了障礙者，也阻礙社會對障礙者的正確認知。

當公眾人物在節目對障礙者進行嘲笑，使部分觀眾誤以為這種行為是社會可接受的，而制止嘲笑他人的行為，有時還被反扣上「正義魔人」、「開不起玩笑」、「不懂脫口秀」，如此變本加厲，凌遲公義，令人憤怒。

障礙者是社會的一份子，他們擁有與其他人同樣的尊嚴和權利。對障礙者的尊重不應只是口頭上，更應體現在行動和態度。我們必須學會欣賞障礙者的勇氣和堅強，支持他們的權益和專業，共同努力打造一個真正多元、平等、共融的社會。

（作者從商）

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