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自由廣場》﹙鏗鏘集﹚造謠會有後果

2024/01/23 05:30

◎ 王景弘

這次大選，第二名很有風度的主動認輸，反而第三名空口嚼舌嘮叨，說什麼「開票過程有瑕疵，過程不夠嚴謹，開票方式太落伍」，如此沒有事證信口開河，就是不負責任。

柯文哲含沙射影，與柯媽配套，說什麼「造勢人那麼多，為什麼票那麼少」；他的小草也含混指控「作票」，暗示弊端使他落選，卻提不出具體事證讓人檢驗。

他靠假、大、空話，吸引年輕族群，因為台灣說謊沒有後果。美國可不是如此，川普的輔選大將朱利安尼，誣指喬治亞州選務人員「作票」，被判賠美金一億四千八百萬元；福斯電視公司被投票機製造公司告損害名譽，賠償七億八千七百萬元庭外和解。

年輕人血氣方剛，富正義感，有反叛精神，年齡增長態度便轉趨保守，這是自然現象。台灣政治，國民黨老大，家族壟斷；民進黨不老卻大，年輕人不能一步登天；柯黨靠「海選」，投年輕人所好，可以騙些年輕選票。

凡事有利有弊，年輕人不經過磨練，學不到東西，聽命行事，只學到柯文哲的話術：做對的事；該怎麼辦就怎麼辦；凡事加個「正義」，年輕人便頂禮膜拜。這些話多出於聖經，而聖經所指是道德訓誡，遵守十誡的生活方式，無關政策與現代法律。

當他含糊其詞說，該怎麼做就怎麼做，要做對的事，只證明他不知道怎麼做，說不出具體主張來，只會用空話應付，把事情弄成「信不信由你」的問題。

「瑕疵」，「不夠嚴謹」，「太落伍」都缺乏明確定義，這和搬弄「中性」學術名詞以美化惡行一樣罪過。最近流行「認知作戰」，認知是心理學名詞，研究人對客觀事物的認識，但無中生有是造謠，用認知包裝是欺騙。

薑是老的辣，聯電前董事長曹興誠說得直截了當：認知作戰就是詐騙。

（作者為資深新聞工作者）

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