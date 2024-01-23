自由廣場》中國操弄諾魯無用，美國強調台灣不屬中國

◎ 林逸民

賴清德總統勝選，中國黔驢技窮，只會又祭出搶奪邦交國的老把戲，讓先前已貌合神離的諾魯與我國斷交，但中國如此操弄，不僅毫無作用，台灣人對諾魯只覺得快走不送，更引來美國仗義執言。

針對諾魯受中國指使，聲稱斷交是因為「聯合國二七五八號決議」及「一中原則」，美國在台協會主席羅森伯格十六日對諾魯表達失望，並直接糾正諾魯的錯誤說法，再度強調：聯合國二七五八號決議決定聯合國的中國代表權問題，只跟中國有關，與台灣無涉，更不能排除台灣有意義參與聯合國體系空間。

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羅森伯格如此定調，很明確的說明了美國當前對台灣地位的立場，即：美國的「一個中國」政策是「中國歸中國，台灣歸台灣」，台灣不是中國、不屬於中國，沒有兩個中國的問題，亦即美國清晰的宣告其一個中國政策的實際內容，其實是中國最為害怕的「一中一台」。

台灣人民對於所謂邦交國減少，早已毫不關心，甚至額手稱慶，因為，這些邦交國外交承認的對象並非台灣人民心願中的台灣，而是英文名字跟中國牽扯不清的「中華民國」，要是真的斷交光光，台灣還能更快脫離中華民國這個擾人的空殼。

中國只能如鸚鵡般不斷重複老掉牙的說法，聲稱開羅宣言、波茨坦會議決定了台灣的地位，這種說法荒謬至極，台灣人也絕不接受，開羅宣言時，蔣介石還沒有踏上過台灣，豈能代表台灣？更不用說波茨坦會議蔣介石沒有出席。這兩個歷史事件發生時，中華人民共和國根本還不存在，台灣也還在日本治下。

如今我們常常看到各國或是企業簽署合作備忘錄，但是不論何種合作，真正算數還是要正式簽下合約。開羅宣言連合作備忘錄都不如，真正要參考，也是最終的舊金山和約。然而，更根本、最重要的，還是台灣人民的意志，台灣的未來由台灣人民自決，才是天經地義。

中國總是想要錯誤引用、錯誤解釋來吃台灣的豆腐，但如今美國已經很明確的支持台灣人民的意志。台灣也應該自我檢討，我們的外交部面對中國的錯誤說法卻沒有反應，應該要悍然反駁；歷史課本還老是教開羅宣言，而沒有說明舊金山和約，更沒有教導人民的自決更加重要，徒增誤解；國家政府的所有相關官方網站資訊，也還有許多沿用過去黨國時代敘述沒有更正。這些部分都必須儘快檢討，思考如何來改善。

（作者為福和會理事長、台灣聯合國協進會理事長）

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