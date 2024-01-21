自由廣場》一個紅衛兵的懺悔

◎ 愚工

1970年2月13日，有一家人在閒聊文化大革命的事，母親說，「領導人不該搞個人崇拜，我就是要為劉少奇翻案」，時年17歲、加入紅衛兵的兒子張紅兵，為了實踐自己「忠黨愛國愛毛主席」的革命情懷，連夜把拿這句話當作證據向村革命委員會舉報，母親隔天就因「反革命」罪名被捕，歷盡兩個月羞辱與公審後被槍斃。

張紅兵多年來內心痛苦，從2011年9月起他向安徽固鎮縣相關部門申請，盼能認定母親的墓地為文物，但沒成功。2013年8月7日，中國北京《新京報》題為：「一名紅衛兵的懺悔：永不饒恕自己『弑母』」專欄報導此事，紅衛兵的懺悔引發社會反思。

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當年涉世未深的張紅兵，滿腦子「爹親娘親不如毛主席親」，崇拜毛主席，認為誰批判毛主席，誰就該死。母親就這樣被自己的

扭曲觀念殺掉了。

回頭看今天柯文哲的小草運動，也是以涉世未深的青少年為目標，「輕蔑父母，神化柯文哲」，洗腦他們 : 藍綠一樣爛，唯有柯文哲能救台灣。

當年毛澤東為了奪權，打倒劉少奇等革命同志，不惜發動文化大革命，利用涉世未深的青少年組織紅衛兵，視打殺搶砸當權派為「聖戰」。當今中國社會視法律規章為無物，視人權生命如草芥的扭曲價值觀，就是文化大革命的餘毒，習近平身上就有這種文革症候群。

今天的柯文哲為了爭奪大位背刺民進黨，出賣郭台銘…，組織小草，神化自己，視法律規章為無物，視國家主權如屁…，令人扼腕。

（作者從商）

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