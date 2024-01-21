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自由廣場》質變的柯文哲現象

2024/01/21 05:30

◎ 魯伯非

這次總統大選，各陣營忽然發現二〇二〇年原本屬於民進黨蔡英文的年輕選票，竟然大部分流向柯文哲和民眾黨，仔細觀察柯文哲現象，已經從「厭惡藍綠」而「錯投更爛白色」的心理謬誤，變成年輕族群中流行的一種次文化現象。

近幾年柯文哲的選舉模式，從網路社群、到利用抖音發佈短影音、一張門票賣到八千八的柯文哲演唱會、聯合KOL黃國昌、館長舉辦線下居住正義遊行、利用知名網紅愛莉莎莎幫忙造勢、到柯粉戴上競選小物自稱民主小草，在選前之夜直播卅六萬人同步在線，這些年輕人的行為已不能用厭惡藍綠來解釋他們為什麼支持柯文哲。他們可能從來不關心政治，也不真正了解藍綠到底在幹什麼，卻像一整個世代去追當紅的明星、網紅、流行事物一般，一起投入一個新興次文化！

年紀稍長而社會經驗成熟的選民，較容易察覺柯文哲經常雙標、說謊，或施政能力太差、台北市滿意度墊底而覺醒並脫粉，看這次總統大選，柯文哲在自己執政八年的台北市，各區選票全都墊底，就是最好證明。但年輕人支持柯文哲就像去跳抖音上的科目三，到KTV唱抖音流行歌曲的次文化一樣，他們不覺得必須負什麼重要的政治責任，也不認為自己應該去做基本查證，動動手指去查知柯究竟有沒有經常說謊？施政能力行不行？民眾黨地方幹部是不是一堆黑道？

年輕人挺柯就像追明星、網紅，大家參加粉絲會一起high，至於柯到底有沒有改革，他們根本不會去追究，甚至反過來幫阿北辯駁，好證明自己不是那麼無知！只要他們認知上，感覺除了平常追明星網紅，還有參與國家大政的feel就好。同儕團體提起最近流行事物的時候，問你有沒有支持柯文哲的小草運動，可以跟著說有，就不會沒跟上流行，掉隊同儕團體的煩惱！

柯文哲掌握年輕人這種次文化的竅門後，雖然年輕人可能隨著社會閱歷的增加而慢慢脫粉，就像我們長大後對小時崇拜的偶像一笑置之，但首投族仍會源源不斷加入柯粉行列。民進黨或本土第三勢力，想取代柯文哲在年輕選票的影響力，不能只在年輕人的媒體上Po老人家的長輩文，而是要從根本上好好想想怎麼「融入」年輕人的次文化開始著手！

（作者是自由作家）

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