自由廣場》這個黨面臨家長信任危機

◎ 馨娜

臉書粉絲專頁「農藝女孩看世界」於（16）日PO出一篇家長的來函，說自家小孩炫耀民眾黨的「小草識別證」，同學一起去參加柯文哲的造勢活動。該粉專怒批此舉是包裝成「社團活動」的「邪教崇拜」。

民眾黨副秘書長許甫回應，稱民眾黨的實體黨證並無該粉專控訴的「小草識別證」。柯文哲的臉書說明民眾黨沒有在校園推「小草識別證」，柯文哲臉書發文並暗指這是假訊息。

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我關心的是，姑不論民眾黨是否真的推行小草識別證，更應注意的是家長背後的憂心，為何擔心參與民主變成邪教崇拜，背後更深層反映的是：

一、柯文哲參政以來「誠信不足」，無法讓家長安心。柯文哲2024年選舉總統中藍白合簽了協議後翻臉不認帳，其信用破產的形象深植於中間選民。有社會歷練的人都知道，一個人的信用是何其寶貴的資產，要花長期建立，柯文哲作為政黨領導人，還未領導全民之前就輕易揮霍自己的信用，倘若是藝人搏收視率、搏眼球而說變就變、說哭就哭猶可理解，但想當台灣政壇的領導人，恐怕柯營仍須努力清洗誠信不足的形象。況且柯若執政，面對中共的壓力，沒有信用是要如何說服人民他能帶領台灣繼續維持民主繁榮以拒絕專制統一？面對多邊的國際趨勢潮流，沒有信用是要如何帶領台灣和眾多國際盟友合作？

我相信今天家長的憂心，不論政治光譜，都已對柯文哲投下不信任票，柯文哲需要自省。

二、柯文哲對中共的立場，無法說服主流民意。柯選舉總統時想把中配徐春鶯放進民眾黨不分區立委名單，被朝野質疑對中共效忠，柯當台北市長時說「兩岸一家親」，選總統時又說要走「小英路線」，卻始終不敢正面對共產黨表態，看過台灣國家認同相關民調的人，都知台灣主流民意是抗中保台。家長的憂心其來有自，民眾黨應全面檢討對中立場的論述。

正面來看，小草證引發的新聞曝光，提高了台灣年輕世代對政治和民主的關注，先不論高中生是否具備思辨能力，從提高政治參與的角度來說是好事，但更希望民眾黨自詡為負責任的政黨，能釐清中間選民對你的不信任，並清晰對中國立場的論述。

（作者是桃園市民）

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