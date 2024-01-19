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自由廣場》民主意識亮起紅燈：唯透過選票洗禮，台灣才能遠離中國

2024/01/19 05:30

◎ 朱孟庠

國民黨當選五十二席立委中，扣掉盤根錯節的地方派系，主要就是廿一席的戰鬥藍，看清國民黨的本質，地方家族利益外，親中鷹派戰鬥藍占一半，共主是趙少康，戰鬥藍中不少過去就常上中國紅媒羞辱本土政府如王鴻薇等；有洩漏潛艦資料的馬文君，國民黨仍全黨力挺，這些人對台灣國家毫無忠誠度。國民黨內青年軍要朱立倫下台換趙少康，恐怕是更鷹，更令台灣公民畏懼，趙、馬的兩岸路線都是「一中」「反獨」，在國民黨的字典裡，從來沒有獨立做主人的字眼，當然不存在台灣主體性的價值。

在國民黨沒有本土化之前，沒有資格談政黨輪替或制衡，今部份台灣人被響噹噹的口號騙了，即使選前馬英九提出「要相信習近平」，即使選前中國介選嚴重，夏立言直奔中國聽命，但國民黨還是成了國會第一大黨。這對弱勢執政的本土政黨而言是挑戰，受抖音、小紅書的影響，台灣內部的民主意識亮起紅燈。

只要中國國民黨否認「台灣主權獨立於中國之外」，這個黨就是外來政黨，台灣人就不應接受它，只要這黨舔中，台灣公民就不能不防。除非有一天幡然悔悟、落地生根，更名為「台灣國民黨」並認同台灣優先的價值，否則即便經過選舉洗禮，還是外來政黨。

遺憾！數以百萬的藍丁中還真有不少台灣人，連李登輝寄望的王金平，到老還是無法覺悟，沒能以其影響力改變中國國民黨，在這個親中的政黨內，台籍政客只糾結於地方派系的利益，看不到做為台灣人的自覺與使命。

半世紀以來兩蔣的黨國教育「做個堂堂政的中國人」，還真是替共產黨的統一打下深厚的基礎。難怪毛澤東生前說他不擔心台獨，那裡有蔣介石守替我守著。這點恐怕連兩蔣都沒想到，國民黨徒子徒孫和數百萬藍丁信眾，一味反台獨，大中國意識下已無反共意志。

民進黨在國會未過半，但也不能被白牽制，唯有提出好政策直球訴諸民意，相信民眾黨也不敢公然與民意唱反調。

（作者是李登輝基金會前副秘書長）

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